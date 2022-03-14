Необязательно на фронт: 8 способов помощи Украине "в тылу"

14 марта 2022 , 19:41
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Источник:

телеграм Госспецсвязи

Если вы думаете, что помочь Украине сейчас можно только на поле боя, это не так. У каждого свой фронт и помочь можно по-разному.

В частности, Украинская Волонтерская Служба подготовила инструкцию, в которой рассказывает о 8 способах помощи не на фронте. 

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8 способов помощи Украине "в тылу"

  1. Финансовая помощь украинской армии

"Задонатить" на ВСУ можно через Дию, ПриватБанк или monobank. Также можно поддержать благотворительные фонды.


Финансовая помощь украинской армии / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Помощь в штабах гуманитарной помощи

Приносите в штабы необходимые вещи или сортируйте их.

Помощь в штабах гуманитарной помощи / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Помощь переселенцам

Люди, которые помогут в шелтерах, всегда нужны – для приготовления пищи, размещения людей, сортировки для них гуманитарной помощи. Так что можете немного поволонтерить.

 


Помощь переселенцам / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Помощь со снаряжением и одеждой для защитников

Станьте полезными в специальных штабах, где шьют одежду для защитников и плетут маскировочные сетки.


Помощь со снаряжением и одеждой для защитников / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Автоволонтерство

Автоволонтерство / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Онлайн-волонтерство и IT-армия Украины

Станьте журналистами – распространяйте проверенную информацию.


Онлайн-волонтерство и IT-армия / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Территориальная оборона города

Защищайте родные улицы и мирное население.


Территориальная оборона города / Фото Украинская волонтерская служба

  1. Помощь за границей

Даже если вы за границей, не оставайтесь в стороне.


Помощь за границей / Фото Украинская волонтерская служба

Кроме того, в инструкции собран список полезных ссылок для поиска помощи, в частности, с медикаментами и жильем.

Автор: Марта Касіянчук