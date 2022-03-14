Необязательно на фронт: 8 способов помощи Украине "в тылу"
Источник:телеграм Госспецсвязи
Если вы думаете, что помочь Украине сейчас можно только на поле боя, это не так. У каждого свой фронт и помочь можно по-разному.
В частности, Украинская Волонтерская Служба подготовила инструкцию, в которой рассказывает о 8 способах помощи не на фронте.
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8 способов помощи Украине "в тылу"
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Финансовая помощь украинской армии
"Задонатить" на ВСУ можно через Дию, ПриватБанк или monobank. Также можно поддержать благотворительные фонды.
Финансовая помощь украинской армии / Фото Украинская волонтерская служба
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Помощь в штабах гуманитарной помощи
Приносите в штабы необходимые вещи или сортируйте их.
Помощь в штабах гуманитарной помощи / Фото Украинская волонтерская служба
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Помощь переселенцам
Люди, которые помогут в шелтерах, всегда нужны – для приготовления пищи, размещения людей, сортировки для них гуманитарной помощи. Так что можете немного поволонтерить.
Помощь переселенцам / Фото Украинская волонтерская служба
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Помощь со снаряжением и одеждой для защитников
Станьте полезными в специальных штабах, где шьют одежду для защитников и плетут маскировочные сетки.
Помощь со снаряжением и одеждой для защитников / Фото Украинская волонтерская служба
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Автоволонтерство
Автоволонтерство / Фото Украинская волонтерская служба
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Онлайн-волонтерство и IT-армия Украины
Станьте журналистами – распространяйте проверенную информацию.
Онлайн-волонтерство и IT-армия / Фото Украинская волонтерская служба
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Территориальная оборона города
Защищайте родные улицы и мирное население.
Территориальная оборона города / Фото Украинская волонтерская служба
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Помощь за границей
Даже если вы за границей, не оставайтесь в стороне.
Помощь за границей / Фото Украинская волонтерская служба
Кроме того, в инструкции собран список полезных ссылок для поиска помощи, в частности, с медикаментами и жильем.