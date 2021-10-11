Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с украинским руководством. Ему кажется, что у власти в Украине находятся "необразованные люди, которые постоянно врут и отступают от принятых решений".

Такие тезисы по Украине заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил в статье для издания.

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Заявления Медведева о "бессмысленности" переговоров России с Украиной

Медведев считает вредными контакты с действующим руководством Украины.

Бессмысленность отношений с нынешними руководителями Украины заключается еще и в том, что во главе этой страны стоят необразованные и необязательные люди,

– написал он.

Политику кажется, что украинская власть "постоянно меняет позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре".

Представитель страны-агрессора добавил, что в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сложившейся линии, однако не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.

"А нам и нашим партнерам непрерывно лгут и отступают от принятых решений", – посетовал Медведев. Мол, "к таким партнерам в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной лжи, нет и не может быть доверия". Поэтому, подытожил политик, "переговоры с Украиной бессмысленные".

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Медведев предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства, нацеленного не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для обмана населения страны и подкачки своих мышц перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

Только с таким руководством Украины и стоит иметь дело,

– подчеркнул он.

В завершение представитель государства-агрессора отметил, что Россия якобы терпеливая страна, поэтому и будет ждать этого.

Россия часто обвиняет другие страны, особенно Украину, в том, что свойственно ей. Ведь именно Москва чаще всего нарушает обещания, о чем свидетельствует оккупация части Донбасса и Крыма, а также всеми возможными способами блокирует конструктивные переговоры. Касательно тезисов о якобы "ублажении Запада" и так называемом "внешнем управлении" – это заезженный элемент российской пропаганды, который не соответствует действительности.