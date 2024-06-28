В Сумах были зафиксированы осадки неопределенного характера: в МВА рассказали о ситуации

В Сумах прошли осадки неопределенного характера. В городской администрации рассказали о ситуации детальнее.

Вечером 27 июня служба 15-80 получила два обращения от граждан Сум. Они информировали о странных осадках в воздухе и плохом самочувствии.

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ТЭЦ работает в штатном режиме

В Сусской городской администрации известили, что действительно, в районе улицы Привокзальной были зафиксированы осадки неопределенного характера.

дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было.

В то же время все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию.

Там также призвали мониторить ситуацию.

Ранее сообщали, что засуха в Черноморском регионе приведет к снижению урожайности подсолнечника и кукурузы. В то же время дожди в США после рекордной жары также угрожают посевам, что может сильно подорожать агропродукцию в мире.