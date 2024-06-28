Вечері 27 червня служба 15-80 отримала два звернення від громадян Сум. Вони інформували про дивні опади в повітрі і погане самопочуття.

Дивіться також +35 градусів: в яких областях вдарить сильна спека

ТЕЦ працює у штатному режимі

У Суській міській адміністрації сповістили, що дійсно, в районі вулиці Привокзальної було зафіксовано опади невизначеного характеру.

️Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.

Водночас всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію.

Там також закликали моніторити ситуацію.

Раніше повідомляли, що посуха у Чорноморському регіоні призведе до зниження врожайності соняшнику та кукурудзи. Водночас дощі у США після рекордної спеки також загрожують посівам, що може сильно здорожчати агропродукцію у світі.