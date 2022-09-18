Военный из ВСУ позволил жить в своей квартире семье переселенцев

Такая история случилась с 32-летней Яной Дериховской, которая вместе с маленькой дочкой жили неподалеку от Борисполя. Они решились на эвакуацию в Ивано-Франковск, где все начали с самого начала. В рамках проекта СВОИ 24 канал поговорил с ней и выяснил подробности.

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Женщина говорит, что в Ивано-Франковске нашла не просто убежище, но и ощущение нового дома. Как закончится война, в Киев возвращаться уже не хочет, потому что в Ивано-Франковске удобнее.

Она работает в местном G-bar (входит в большую сеть бьюти-баров) парикмахером.

Яна рассказала об адаптации в городе. По ее словам, в начале в городе было очень много переселенцев, много рассказывавших полезного. Ей помогали подруги, сотрудники, но наибольшую поддержку ей выразил военный из ВСУ, помогший с жильем.

Но больше всего нам помог с жильем парень из ВСУ. Его мобилизовали и он разрешил жить в его квартире. Эта помощь была неоценимой. Молимся сейчас за него каждый день,

– рассказывает она.

Яна говорит, что сразу после победы поедет в Новую Каховку – "облизывать" всех своих родственников с ног до головы, потому что очень хочет увидеть родных.

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