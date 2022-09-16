В рамках проекта СВОИ 24 канал пообщался с женщиной, которая в Ивано-Франковске нашла не просто убежище, а ощущение нового дома. Об ее истории эвакуации из Киева читайте дальше.

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Яне Дериховской – 32 года, ее дочери – 8. Долгую дорогу на поезде с ними отважно пережили и маленькие друзья – 2 хомячка и мопс подруги. До войны Яна работала парикмахером в одном из столичных салонов красоты. Сама она родом из Херсонской области, оккупированной сейчас россиянами. А последние 3 года жила с дочерью в Киеве.

"Мы решили, что маленький город для нас – уже очень мало. Киев за нами "плакал", нужно было ехать", – вспомнила женщина.

"Никто не верил в то, что будет полномасштабная война"

Накануне полномасштабного российского вторжения многие допускали возможность нового нападения на Украину. Кто-то верил в это и собирал "тревожный чемоданчик", а кто-то – относился скептически. Как было у вас? Ведь наступление на Киев – тогда это звучало очень нереалистично.

Я работала в самом центре Киева, у нас было много дипломатических учреждений. И их работники часто были нашими клиентами. Периодически кто-то приходил и делился: "Нам сказали уезжать". А мы такие: "Да какая война, что вы придумываете".

Справка. В течение января – февраля 2022 года ряд стран мира призвали своих граждан не ехать в Украину. Тем, кто уже здесь был, рекомендовали как можно быстрее уезжать.

Да, были какие-то диалоги на работе о том, что может быть полномасштабная война. Но мы все были уверены, что это невозможно. Никто не верил. Не было никаких "тревожных чемоданов", никто не думал, что делать и куда деваться.

Как для вас начались сутки 24 февраля? Вы проснулись от взрывов или телефонных звонков?

В 5 часов подруга позвонила сказать мне, что бомбят Борисполь. А мы относительно близко к нему жили. Я высунула ухо из-под одеяла и говорю ей: "Не выдумывай, ложись спать". Потом был звонок от подруги, у которой муж – военный. Сказала: "Началось". А я такая: "Хорошо, пойду тогда за гречкой на всякий случай". Я даже не осознала, что произошло. Перешла в режим самосохранения. В режим "Идти туда, есть здесь, смотреть здесь". Мол, выжили за эти 5 минут – уже классно. так что будем делать то же, потому что это работает.

Потом позвонила еще одна подруга, с которой мы собственно и пошли "за гречкой". Поначалу решили снять деньги. Это было уже 6 утра, а в очередях в банкоматы – людей до 100. Так что мы разделились: одна пошла за гречкой, другая стала в очередь. Денег не было, но мы хоть что-нибудь решили снять. Мол, может кредитки еще не заблокировали. После этого вернулись домой. Так получилось, что эта подруга буквально в канун войны арендовала квартиру в многоэтажке по соседству с моей. Только у меня был 5 этаж, а у нее – 13. Прекрасные панорамные окна, только не во время войны. И мы такие: "Ну, ясно, идем собирать твои вещи, будешь переезжать".

И все, мы на этой гречке и на этих мыслях "просидели" еще 5 дней. Я была в состоянии максимального ступора. Было ясно, что работы и денег не будет, нам сразу написали об этом. На пятый день поняли, что у нас есть 2 000 гривен – на меня, дочь, подругу, мопса и двух хомяков. Ну, компания, конечно, хорошая, но было подозрение, что на эти деньги мы не выживем (улыбается – 24 канал) .

Надо было что-то делать. У подруги был знакомый в Ивано-Франковске, она предложила туда ехать. А я вцепилась в кухонную мебель и говорю: "Всем телом чувствую, что ехать не надо". Мы еще сутки спорили. Пока ко мне пришло какое-то понимание ситуации, мы уже начали собирать вещи. Мол, потом подумаем, что делать. И я просто представила: у меня маленький ребенок, мопс, 2 чемодана. Куда бы я сама уехала? И никуда. А вместе с подругой можно было хоть как-то сориентироваться.

А сколько ребенку лет? Как она реагировала на происходящее?

Если я спокойна, спокойна и она. Поэтому я старалась не паниковать и объяснять, что происходит. Учитывая то, как другие дети реагируют, моя вообще воспринимала все очень спокойно. В Киеве мы жили в районе, где не очень-то было слышно сирену. В 20:00 мы выключали свет и ложились спать. В этом, как я говорила, режиме самосохранения. Просто были немного напуганы, но без какой-то чрезмерной паники. Когда нам уже пришлось уезжать из столицы, тоже держали себя в руках. Потому что знали, что с нами ребенок, что он все в себя впитывает как губка.

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"Мужчины прощались с семьями, а весь вагон плакал"

Расскажите, как и когда вы уехать из Киева? В первые дни войны там были огромные очереди, и не всем удавалось покинуть столицу с первого раза.

Было очень "весело". Мы приехали на Центральный вокзал в Киеве. Началась воздушная тревога. Тогда я впервые услышала сирену настолько близко. И вот говорю подруге: "Это знак, что ехать не надо". Дальше мы увидели, что есть поезд в Ивано-Франковск, хотя они якобы даже не оттуда должны отправляться. Это было чудо. Пришли на путь, уже все вагоны были закрыты, кроме последних двух. Если бы с нами не было ребенка, мы бы однозначно туда не зашли.

То, что мы видели на вокзале, не передать словами. Матери с младенцами заходили в поезда, а мужчины с ними прощались. А когда же они увидятся снова – никто не знает. И весь вагон плачет вместе с ними.

Детей было очень много, на наших глазах практически распадались семьи. Это было очень страшно. Дальше мы попали в поезд, в тамбур. И все, ты понимаешь, что это уже твое место, дальше уходить некуда. Когда мы стояли и ждали отправления, от нас отцепили один из вагонов, потому что там перепутали. И нужно было оттуда вывести людей. Такой крик поднялся.

Всех людей, которых оттуда вывели, надо же было по другим вагонам разбросать. Ситуация тяжелая, но все отнеслись к пониманию и сдвинулись. В конце концов все поместились. Нам досталось место прямо напротив туалета, но всех все устраивало. Потом меня спросили, есть ли дети, малышку забрали и где посадили. Через 3 – 4 часа пришла ко мне и говорит: "Мне скучно". А я ей: "Зайка, мне бы твои проблемы".



Условия, в которых приходилось ехать в Ивано-Франковск / Фото из личного архива

Яна с дочерью и подругой поехали в Ивано-Франковск: смотрите видео

В поезде все входили в ситуацию друг друга. Одна женщина, правда, единственная в маске, спросила, есть ли у кого-то коронавирус. Дальше была минута тишины и я ответила: А если есть, то что?". Ну, вышла бы она из поезда или мы кого-то высадили бы? Да нет, будем же ехать дальше. Когда просто ты едешь в поезде без войны, то есть вещи там всякие, которые раздражают… А тут ты едешь и все классно… Да, сижу возле туалета, но все живы-здоровы, дай Бог, чтобы доехали. все равно уже.

В пути мы останавливались несколько раз из-за сирены. Их не было слышно, но мы ехали возле проводника, у него там время от времени загоралась лампочка. Понимали, что это тревоги, скорее всего. Страшно было понимать, что можем где-нибудь в поле остановиться и не поехать дальше . А на улице же февраль.

И мы держались, доехали. Но тогда как раз еще длился комендантский час. Ничего, заночевали на вокзале. После поезда было уже все равно. Мы видели, что другим людям вообще не на чем сидеть, так раскладывали им свои чемоданы, у меня еще каремат был. Дочь у меня, конечно, молодец. "Спать? Спать. Здесь? Здесь. На каремат, еда и уже хорошо", – как-то так она все это воспринимала. Потому что я ко всему стараюсь относиться с юмором. Живые? И отлично.



В Ивано-Франковске ночевать пришлось на вокзале / Фото из личного архива



8-летняя дочь Яны мужественно воспринимала все вызовы / Фото из личного архива

"Работу нашли буквально на второй день, а потом – и квартиру"

Что было дальше? Кончился комендантский час и вас кто-то встречал? Куда вы поселились?

Да, нас встретили. Человек, к которому мы ехали, жил за городом. И еще 5 дней мы там были, понимая, что это такая временная база. Чтобы немного хотя бы прийти в себя и понять, а что же делать в общем. В Киеве мы сидели тихо, как мыши. Поели, поспали, посмотрели в окно. Посмотрели новости, потому что читать, когда закончатся эти "2 – 3 недели войны" (улыбается – 24 канал) было тогда единственным "развлечением".

Затем Ивано-Франковск просидели еще 5 дней в таком же режиме. И решили переехать в город, потому что там хотя бы работу можно поискать. Мы сели в машину, а я еду и такая: "А здесь что, люди ходят? То есть? Они вне дома, не "за скотчем сидят", так берут и ходят?". У меня чуть-чуть был шок.

Тогда я уже "похоронила" мысленно свою профессию. Думала, что буду борщи варить, плести маскировочные сетки. Да и вообще – буду делать все, что скажут. А уже в Ивано-Франковске, когда мы заселились в хостел, понимали, что наши 2 000 гривен "тают". Надо было искать работу. И нашли мы ее буквально на другой день.

Как вышло, что вы так быстро нашли в новом городе работу? Кто помог с этим?

Мне скинули скриншот о том, что в местном G-bar (входит в большую сеть бюти-баров – 24 канал) ищут парикмахера. "Видимо, надо сходить", – подумали мы с подругой. Подошли туда и я говорю ей: "Вот если не пройдем это собеседование, пойдем сетки плести". Я очень сильно сомневалась, что наши услуги кому-то были нужны.

Так получилось, что тогда почти все их работники уехали из города. Остались 2 администратора, 1 мастер маникюра и все. Поэтому сказать, что нам были невероятно рады, это ничего не сказать.

Единственное, когда через 2 дня нам нужно было уже выходить на работу, был "прилет" по аэродрому. А мы живем недалеко как раз. Мы его не то что слышали, мы все видели. А так получилось, что мы ушли из хостела, нашли работу, и на следующий день уже нашли квартиру. И только переселились – а здесь "прилет". И мы стояли, смотрели в окно, и я думала: "Нет, переезжать больше я не буду, пожалуйста".

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Когда вы уже устроились на работу, кто оставался с ребёнком?

Подруга, с которой мы переехали вместе, тоже парикмахер. Нам удалось договориться с владелицей, что я просто буду работать с ней не на одной смене.

"Надо как-то жить – не только отдавать, но и наполняться"

Помните ли сейчас свои первые недели в Ивано-Франковске? Как быстро адаптировались в новом городе? Чем тогда занимались, кроме работы?

Было трудно понять, что не ясно, когда это все закончится. И я перешла не просто в режим самосохранения, а фактически "закапсулировалась". Проложила себе маршрут от работы домой и передвигалась по нему регулярно.

Когда уже прошло около 1,5 месяца, то задумалась, как вообще планирую жить. Мол, я работаю, молодец, дышу, ем. У меня есть ребенок, периодически с ним вижусь, тоже неплохо. Но ведь надо как-то жить, не только отдавать, но и наполняться.

И решили тогда идти на миллион кружков. Я пошла на йогу, на танцы, ребенка отдала тоже на танцы. Поняла, что здесь есть парк. Город очень красивый, компактный. Если у тебя есть 3 дела во Франковске и час, ты все решишь. Если же то же, но в Киеве, ты только минут 40 будешь думать, а что вообще с логистикой, просчитывать маршрут.



Яна с дочерью постепенно адаптировались к жизни в Ивано-Франковске / Фото из личного архива

В Киеве у меня оставалась съемная квартира. Через 3 месяца после переезда я поняла, что в Ивано-Франковске мне спокойнее, что я не хочу возвращаться в столицу. Я просто просчитывала разные варианты на будущее. Вот, к примеру, тревога. Я работаю в центре, а ребенок у меня совсем в другом конце города. И там это словосочетание "другой конец города" – уже имеет значение. Как туда добраться до метро, ​​если перекрыли? И что говорить ребенку? Чтобы подождала меня несколько часов? Нет, меня такое не устраивает. Есть Ивано-Франковск, где ты можешь вызвать такси, поехать куда-то и это займет 10 минут. А можешь не вызвать и добежать, но уже через 15.

"Когда ребенок пошел в школу, ее счастью не было предела"

Уже начался новый учебный год. Дочь у вас – школьница. Она все еще учится онлайн в киевской школе или пошла в новую, в Ивано-Франковске?

В Ивано-Франковске. Мы выбрали школу рядом с домом, чтобы было недалеко.

Какие у нее первые впечатления? Это совсем новые знакомства, нет старых друзей. Для маленького ребенка это, должно быть, стресс?

В действительности ей очень не хватало социализации. Дети, которые пошли в школу, в 2019 году – это ужас. 1 класс – в них карантин, 2 класс – война. 3 класс – еще непонятно, что будет. Она детей вообще не видела, я даже киевскую школу изнутри ни разу не видела нормально. Мы когда документы туда подавали, это происходило прямо в коридоре. А тут так получилось, что 1 – 2 сентября они учились онлайн, потом происходили несколько дней на уроки, а сейчас малая заболела немного, сидит дома.

Обратите внимание! 1 сентября в Украине начался новый учебный год. Родители в большинстве своем имели возможность выбрать формат обучения для ребенка. Больше об этом – в материале 24 канала.

Но сказать, что ее счастью не было предела, это ничего не сказать. Ей не хватает общения с детьми, которое она так любит. А ведь я не могу ее отпустить во двор погулять. Если бы мы жили здесь раньше, окей. А так – пока не могу. Поэтому мы на разные кружки пошли.



8-летняя дочь Яны теперь учится в местной школе / Фото из личного архива

А как вашей дочери новый город? Не скучает по Киеву?

Дети привязываются не столько к городу, сколько к людям. Когда мы уезжали из Новой Каховки в Киев, она очень этого хотела, потому что у меня там было много знакомых, мы часто туда ездили. И всегда были какие-нибудь развлечения, торговые центры. Впоследствии дочь сказала, что хочет обратно в Каховку, "потому что там подружка Кристина". И вот мы уже переехали в Ивано-Франковск, и она снова вспомнила о Каховке и о Кристине. Я говорю: "Кристина уже в Польше". А была такая: "А, ну тогда я уже хочу в Польшу".

"Возвращаться в Киев из Ивано-Франковска я уже не хочу"

Вы уже больше 6 месяцев на новом месте. Можете ли сказать, что за это время Ивано-Франковск стал для вас вторым родным домом?

Знаете, я задумывалась, что буду делать, когда война закончится. В Киев я возвращаться не хочу. В Ивано-Франковске мне не менее удобно. Я просто родом из маленького города. Выходит, что уже жила в очень маленьком, потом в очень большом. А сейчас – это нечто среднее для меня. Мне так удобно. Но я не знаю, что будет завтра. Поэтому могу сказать, что чувствую себя в безопасности, что здесь я дома. Но, может, так сложатся обстоятельства, что надо будет ехать за границу. Хотя я никогда не хотела этого. Вот сейчас есть возможность куда угодно ехать, а я не хочу. Это для меня план "Б", если здесь ну уж совсем "труба" будет, если будет угроза жизни.

Какую роль в вашей адаптации играли местные? Кто помогал вам?

Учитывая то, что 80% времени парикмахеры проводят на работе, девочки-коллеги, конечно, помогали. С клиентами общалась. В начале в городе было очень много переселенцев, они тоже многое рассказывали полезного.

Но больше всего нам помог с жильем парень из ВСУ. Его мобилизовали и позволил жить в его квартире. Эта помощь была неоценимой. Молимся сейчас о нем каждый день.

Вы уехали из Киева еще полгода назад, когда к нему уже подходили российские войска. Впрочем, вопрос эвакуации до сих пор остается актуальным для многих украинцев. Во многих населенных пунктах, расположенных в зоне боевых действий, зимой будет еще мучительнее. Не лучше ситуация и на оккупированных территориях. Что бы вы могли сказать людям, которые боятся покинуть родной дом и уехать в относительно безопасные регионы?

В зависимости от того, в каком они городе. Если в оккупированном, нужно ехать обязательно. Ибо по меньшей мере – это безопасность жизни. То, что там какие-то стены есть… они не спасут. Ракета не спросит тебя, не будет никакого "собеседования". Есть разные волонтерские инициативы. Просто у нас так получилось, что мы их обошли, и был почти обычный переезд. К тому же сразу была работа.

Пусть обязательно уезжают, если они находятся в зоне опасности. Я всех подруг и знакомых из Херсона убеждала в этом. Молодежь так и сделала, пожилые люди – нет. Я своим родным говорила, что арендую дом, что они будут жить по-прежнему. Не знаю, чем они думают. Трудно, сложно, я понимаю. Но стены – это не безопасность, в этом случае это просто стенки.

Осень началась с хороших новостей – ВСУ ведут успешные контрнаступательные действия на ряде направлений. Знаем, что победа не дается легко, но она точно будет. С такими защитниками просто нет иного варианта развития событий. Что вы сделаете, как только узнаете победу?

Поеду в Новую Каховку – облизывать всех своих родственников с ног до головы. Не могу сказать, что уехала бы в горы, путешествовать. У меня и сейчас такая возможность есть. Но я не хочу. Я хочу увидеть родных. Мы с мамой не виделись почти год. Домой очень хочется. Не скажу, что останусь там, но увидеть очень хочу. Бабушка, дедушка. Что, что, а без них – я так долго не могу. Мне нужно их видеть.

Война, цинично развязанная россией, разлучила миллионы украинских семей. В кремле думали, что нас пугают. Надеялись, что заставят "играть по их сценарию". Но наших людей так просто не сломить. Для всех нас – от малого до старого – нет более ценного, чем свобода. Мы верим, что совсем скоро наши воины полностью прогонят оккупанта из Украины, а семьи, разбросанные по стране и миру, снова получат возможность обнимать друг друга и быть рядом.