Військовий з ЗСУ дозволив жити у своїй квартирі сім'ї переселенців

Така історія трапилася із 32-річною Яною Дериховською, яка разом із маленькою донечкою жили неподалік Борисполя. Вони наважилися на евакуацію в Івано-Франківськ, де почали все з самого початку. У рамках проєкту СВОЇ 24 канал поговорив із нею та з'ясував подробиці.

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Жінка каже, що в Івано-Франківську знайшла не просто прихисток, а й відчуття нового дому. Як закінчиться війна, у Київ повертатися вже не хоче, бо в Івано-Франківську зручніше.

Вона працює у місцевому G-bar (входить до великої мережі б'юті-барів) перукарем.

Яна розповіла про адаптацію в місті. За її словами, на початку в місті було дуже багато переселенців, які багато розповідали корисного. Їй допомагали подруги, співробітники, але найбільшу підтримку їй виразив військовий із ЗСУ, який допоміг із житлом.

Але найбільше нам допоміг з житлом хлопець із ЗСУ. Його мобілізували й він дозволив жити у його квартирі. Ця допомога була неоціненною. Молимося зараз за нього кожен день,

– розповідає вона.

Яна каже, що одразу після перемоги поїде в Нову Каховку – "облизувати" всіх своїх родичів з ніг до голови, адже дуже хоче побачити рідних.