В это время он уже сидел в тюрьме за убийство таксиста. Аристархов был соратником известного российского неонациста Максима Марцинкевича, известного под псевдо "Тесак".
Смотрите также Ездил в оккупированный Донецк и Мариуполь: в Эстонии начался суд над политиком
Именно он и рассказал о двойном убийстве, которое совершил Аристархов в 2007 году. Тогда последний на почве межнациональной ненависти убил двух мигрантов. Его в 2022 году приговорили к 16 годам тюрьмы.
Что известно о гибели неонациста
В боях у города Авдеевка Донецкой области погиб Максим Аристархов – соратник одного из известнейших российских ультраправых активистов Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак",
– говорится в сообщении.
Оккупанты заявили, что по прилету в них кассетного боеприпаса, двое врагов получили ранения и их госпитализировали, а Аристархов погиб. Его тело враги до сих пор не нашли.
РосСМИ написали, что Аристархов пошел на войну в Украине в сентябре 2022 года. Он попал в штурмовой отряд зэков "Шторм Z".
Кстати, Максим Марцинкевич ("Тесака") дал показания о преступлении Аристархова, находясь в СИЗО. Через некоторое время он там и умер.
В Луганске ликвидировали известного коллаборанта
- В Луганске в результате подрыва машины утром 8 ноября погиб известный коллаборант и бывший "руководитель народной милиции" Михаил Филипоненко.
- Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что в области продолжается очередная волна зачистки участвовавших в создании так называемой "республики" в Луганской области.
- По словам должностного лица, так ряды строителей "республики" чистят россияне. Благодаря действиям оккупантов уже исчез Корнет, взорвали "прокурора" Горенко и "таможенного" псевдореспублики Афанасьевского.