У той час він вже сидів у тюрмі за вбивство таксиста. Аристархов був соратником відомого російського неонациста Максима Марцинкевича, який був відомим під псевдо "Тесак".
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Саме він й розповів про подвійне вбивство, яке здійснив Аристархов у 2007 році. Тоді останній на ґрунті міжнаціональної ненависті вбив двох мігрантів. Його у 2022 році засудили до 16 років тюрми.
Що відомо про загибель неонациста
У боях біля міста Авдіївка Донецької області загинув Максим Аристархов – соратник одного з найвідоміших російських ультраправих активістів Максима Марцинкевича на прізвисько "Тесак",
– мовиться в повідомленні.
Окупанти заявили, що після прильоту в них касетного боєприпасу, двоє ворогів зазнали поранень і їх госпіталізували, а Аристархов загинув. Його тіло вороги досі не знайшли.
РосЗМІ написали, що Аристархов пішов на війну в Україну у вересні 2022 року. Він потрапив у штурмовий загін зеків "Шторм Z".
До речі, Максим Марцинкевич ("Тесака") дав показання щодо злочину Аристархова, бувши в СІЗО. Через деякий час він там й помер.
У Луганську ліквідували відомого колаборанта
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- За словами посадовця, так ряди будівників "республіки" чистять росіяни. Завдяки діям окупантів вже зник Корнет, підірвали "прокурора" Горенка та "митника" псевдореспубліки Афанас'євського.