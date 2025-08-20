Как в Украине спасают младенцев от редких заболеваний
- В Украине проводят расширенный неонатальный скрининг для выявления 21 редкого заболевания у новорожденных.
- С октября 2022 года было проведено более 460 тысяч исследований, которые являются бесплатными и входят в Программу медгарантий.
- Скрининг проводится во Львове, Киеве, Кривом Роге и Харькове, а результаты сохраняются в электронной медицинской карте ребенка.
Такие болезни, как муковисцидоз, дефицит трехфункционального белка или изовалериановая ацидурия, большинству из нас, к счастью, мало о чем говорят. Они относятся к редким заболеваниям, которые являются крайне опасными, потому что угрожают жизни человека. Со временем они хронически прогрессируют и в конце концов приводят к трагическим последствиям.
Ранее о болезни ребенка узнавали в возрасте, когда применение корректирующей терапии уже было неэффективным. Сегодня же в Украине есть возможность выявлять на ранних этапах жизни ребенка риски развития орфанных (редких) заболеваний и своевременно применить терапию, что позволит остановить развитие болезни и даже полностью нивелировать ее проявления. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
Это стало возможным благодаря внедрению расширенного неонатального скрининга новорожденных – комплексного обследования для выявления наследственных и врожденных заболеваний.
Это современный инструмент ранней диагностики, который работает во всех родильных учреждениях Украины. Для этого лабораторные центры были оснащены новейшим оборудованием, а процесс был цифровизирован.
Как работает система?
На 48 – 72 час после рождения медицинский работник берет несколько капель крови из пяточки младенца, наносит их на специальный тест-бланк и отправляет в региональный центр скрининга. В Украине их четыре:
- во Львове,
- Киеве,
- Кривом Роге,
- Харькове.
Исследование бесплатное и входит в Программу медгарантий.
Если рисков не обнаружено, результаты сохраняются в электронной медицинской карте ребенка, а дополнительного сообщения родители не получают. Если возникает потребность в повторном исследовании – это не означает, что у ребенка есть болезнь, а лишь потребность уточнить результат. В случае подтвержденного риска с родителями обязательно свяжутся для дальнейшей диагностики и начала лечения.
Исследование неонатального скрининга / Фото предоставила автор
Какие есть результаты?
С октября 2022 года в Украине уже провели более 460 тысяч исследований на 21 орфанное заболевание. В частности:
- во Львове провели 163,6 тысячи исследований,
- в Киеве – 149,8 тысячи,
- в Кривом Роге – 83,2 тысячи,
- в Харькове – 65,7 тысячи.
Реализация расширенного скрининга в Украине – это длительная и кропотливая работа команды единомышленников, врачей, лабораторий, координаторов скрининга, которые объединены общим стремлением сохранить самое ценное – здоровье маленьких украинцев.
