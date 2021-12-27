Неотвратимая потеря, – Юрчишин рассказал о последствиях срыва конкурса в САП для Украины

Уровень коррупции в Украине всегда беспокоил западных партнеров. Так как европейское государство, которое является форпостом западного мира, по уровню коррупции конкурирует с азиатскими и африканскими странами.

С европейского континента Украина опережает по эффективности борьбы с коррупцией только Россию. Об этом заявил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Юрчишин о саботаже в САП

Он подчеркнул, что именно поэтому чрезвычайно важно наконец выбрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако сейчас Украина показывает Западу: мы не способны выполнять то, что публично обещаем.

Если ответа не будет, если у генпрокурора не появится возможности назначить руководителя САП в ближайшее время, то это будет неотвратимая потеря для нас. Ярослав Юрчишин Народный депутат от группы "Справедливость"

В то же время, по словам Юрчишина, это не значит, что Запад оставит нас в войне с Россией. Впрочем, рассчитывать на системную поддержку в других сферах вряд ли стоит. В частности нельзя говорить об активном сотрудничестве в оборонной сфере.

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