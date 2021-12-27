Неотвратимая потеря, – Юрчишин рассказал о последствиях срыва конкурса в САП для Украины
Источник:24 канал
Уровень коррупции в Украине всегда беспокоил западных партнеров. Так как европейское государство, которое является форпостом западного мира, по уровню коррупции конкурирует с азиатскими и африканскими странами.
С европейского континента Украина опережает по эффективности борьбы с коррупцией только Россию. Об этом заявил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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Юрчишин о саботаже в САП
Он подчеркнул, что именно поэтому чрезвычайно важно наконец выбрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако сейчас Украина показывает Западу: мы не способны выполнять то, что публично обещаем.
Если ответа не будет, если у генпрокурора не появится возможности назначить руководителя САП в ближайшее время, то это будет неотвратимая потеря для нас.
В то же время, по словам Юрчишина, это не значит, что Запад оставит нас в войне с Россией. Впрочем, рассчитывать на системную поддержку в других сферах вряд ли стоит. В частности нельзя говорить об активном сотрудничестве в оборонной сфере.
Полное интервью с Ярославом Юрчишиным: смотрите видео
Срыв конкурса в САП: что известно
- Вечером 21 декабря члены комиссии не набрали достаточное количество голосов за нового антикоррупционного прокурора, поэтому конкурс на руководителя САП снова сорвали.
- При этом саботировали процесс почти все члены, которых делегировала Верховная Рада.
- Михаил Жернаков в эфире 24 канала подчеркнул, что очень жесткой реакции Запада на это нет, потому что у Украины еще есть время назначить нового руководителя САП до Нового года.