REvil приписывают масштабную кибератаку Kaseya. Впоследствии группа загадочно прекратила свое существование.

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В стране-агрессоре заявили, что нейтрализовали группу вроде бы после обращения властей США. В ФСБ также сообщили, что изъяли более 400 миллионов рублей. В частности, 600 тысяч долларов в криптовалюте.

Кибератака в Украине

Ряд украинских правительственных сайтов подверглись глобальной кибератаке в ночь на 14 января. В частности, пострадали ресурсы Минобразования, ГСЧС, Кабмина, Министерства аграрной политики, сайта Судебной власти Украины, МИД и Дия.

Вместо привычного контента пользователи увидели сообщения с угрозами. Хакеры решили напугать народ сообщениями о "публикации личных данных в сети" и "уничтожением данных на компьютере".

ЕС осудил глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель рассказал, что в Брюсселе планируется помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения. ЕС мобилизует все ресурсы.

Центр информационной безопасности сообщил: первые данные позволяют считать, что атаку совершила Россия.

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