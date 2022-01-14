REvil приписують масштабну кібератаку Kaseya. Згодом група загадково припинила своє існування.

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У країні-агресорці заявили, що нейтралізували групу начебто після звернення влади США. У ФСБ також повідомили, що вилучили понад 400 мільйонів рублів. Зокрема, 600 тисяч доларів у криптовалюті.

Кібератака на Україну

Низка українських урядових сайтів зазнали глобальної кібератаки у ніч на 14 січня. Зокрема, постраждали ресурси Міносвіти, ДСНС, Кабміну, Міністерства аграрної політики, сайту Судової влади України, МЗС та Дії.

Замість звичного контенту користувачі побачили повідомлення з погрозами. Хакери вирішили налякати народ повідомленнями про "публікацію особистих даних у мережі" і "знищенням даних на комп'ютері".

ЄС засудив глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розповів, що у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу. ЄС мобілізує усі ресурси.

Центр інформаційної безпеки повідомив: перші дані дають підстави вважати, що атаку здійснила Росія.

Найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео