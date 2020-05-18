Неожиданные гости: в Берлине перекрыли улицу из-за стада диких кабанов – видео

В Берлине 15 мая посреди улицы обнаружили стадо из приблизительно 30 диких кабанов. Немецким правоохранителям даже пришлось провести спецоперацию, чтобы животные безопасно передвигались по городу.

Полиция Берлина в своем Твиттере сообщила, что патрульные машины перекрыли улицу Мюленштрассе. Все для того, чтобы кабаны смогли беспрепятственно ходить по городу.

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Что в берлинской полиции говорят по поводу необычных гостей

На видео видно, как дикие кабаны разгуливают на лужайках между жилыми домами, а затем быстро бегут по улице.

Полиция объяснила, что "спецоперация" по перекрытию улицы не была случайной, поскольку правоохранители давно наблюдали за дикими животными.

Иногда дикая природа – прямо перед входом в наш дом,

– так прокомментировали инцидент немецкие полицейские.

Manchmal liegt die Wildnis direkt vor unserer Haustür.

Unsere Kolleg. sperrten am Freitagvormittag zur Sicherheit für den Rottenlauf kurzzeitig die Mühlenstraße in #Lichterfelde.

^tsm https://t.co/ZA8JpMwvDE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 17, 2020

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