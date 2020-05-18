Неожиданные гости: в Берлине перекрыли улицу из-за стада диких кабанов – видео
В Берлине 15 мая посреди улицы обнаружили стадо из приблизительно 30 диких кабанов. Немецким правоохранителям даже пришлось провести спецоперацию, чтобы животные безопасно передвигались по городу.
Полиция Берлина в своем Твиттере сообщила, что патрульные машины перекрыли улицу Мюленштрассе. Все для того, чтобы кабаны смогли беспрепятственно ходить по городу.
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Что в берлинской полиции говорят по поводу необычных гостей
На видео видно, как дикие кабаны разгуливают на лужайках между жилыми домами, а затем быстро бегут по улице.
Полиция объяснила, что "спецоперация" по перекрытию улицы не была случайной, поскольку правоохранители давно наблюдали за дикими животными.
Иногда дикая природа – прямо перед входом в наш дом,
– так прокомментировали инцидент немецкие полицейские.
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