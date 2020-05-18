Неочікувані гості: у Берліні перекрили вулицю через стадо диких кабанів – відео
В Берліні 15 травня посеред вулиці виявили стадо із близько 30 диких кабанів. Німецьким правоохоронцям навіть довелося провести спецоперацію, щоб тварини безпечно пересувалися містом.
Поліція Берліна у своєму твітері повідомила, що патрульні машини перекрили вулицю Мюленштрассе. Все для того, аби кабани змогли безперешкодно ходити містом.
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Що в берлінській поліції кажуть про незвичайних гостей
На відео видно, як дикі кабани розгулюють галявинами поміж житловими будинками, а потім швидко біжать вулицею.
Поліція пояснила, що "спецоперація" з перекриття вулиці не була випадковою, оскільки правоохоронці давно спостерігали за дикими тваринами.
Інколи дика природа – просто перед входом до нашого будинку,
– так прокоментували інцидент німецькі поліцейські.
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