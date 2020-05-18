Неочікувані гості: у Берліні перекрили вулицю через стадо диких кабанів – відео

В Берліні 15 травня посеред вулиці виявили стадо із близько 30 диких кабанів. Німецьким правоохоронцям навіть довелося провести спецоперацію, щоб тварини безпечно пересувалися містом.

Поліція Берліна у своєму твітері повідомила, що патрульні машини перекрили вулицю Мюленштрассе. Все для того, аби кабани змогли безперешкодно ходити містом.

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Що в берлінській поліції кажуть про незвичайних гостей

На відео видно, як дикі кабани розгулюють галявинами поміж житловими будинками, а потім швидко біжать вулицею.

Поліція пояснила, що "спецоперація" з перекриття вулиці не була випадковою, оскільки правоохоронці давно спостерігали за дикими тваринами.

Інколи дика природа – просто перед входом до нашого будинку,

– так прокоментували інцидент німецькі поліцейські.

Manchmal liegt die Wildnis direkt vor unserer Haustür.

Unsere Kolleg. sperrten am Freitagvormittag zur Sicherheit für den Rottenlauf kurzzeitig die Mühlenstraße in #Lichterfelde.

^tsm https://t.co/ZA8JpMwvDE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 17, 2020

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