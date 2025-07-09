Об этом передает "Бизнес-Цензор", информирует 24 Канал.

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Что стоит знать о законопроекте

Ключевая идея законопроекта – обеспечить действенные механизмы для того, чтобы активы и обязательства проблемного банка перед вкладчиками и кредиторами можно было передать другим банкам, которые продолжают работать на рынке. Планируется, что при выводе банков с рынка Фонд станет более мобильным: сможет использовать в одном банке один или несколько таких способов, предусмотренных законодательством (например, передача активов и обязательств в пользу принимающего банка; создание и продажа инвестору переходного банка; продажа неплатежеспособного банка инвестору), в любом сочетании и последовательности. Главный принцип, которым следует при этом руководствоваться, – соблюдение требований по наименьшим затратам Фонда и убытков для вкладчиков.

Также устранят ряд технических и правовых барьеров, что облегчит процесс привлечения инвесторов для урегулирования неплатежеспособных банков. В частности, они получат больше времени для ознакомления с документацией такого банка-банкрота; будет введен механизм защиты активов, которые передаются инвестору, что уменьшит риски обесценивания имущества; также на этапе до продажи банка усовершенствуется процедура уменьшения убытков банка за счет связанных с ним.

Пакет изменений, заложенных в законопроекте, решает ряд насущных вопросов защиты именно интересов вкладчиков и кредиторов банков, поскольку позволит сохранять на рынке как можно больше банковских активов и предоставлять доступ к их приобретению новым инвесторам, которые готовы работать с такими активами,

– убежден исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Руслан Гриценко.

Законопроект №13007-д, который зарегистрировал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и другие народные депутаты, уже одобрил профильный комитет. В ближайшее время парламент рассмотрит законопроект в первом чтении. Если его примут, это станет существенным шагом к повышению прозрачности и эффективности процедуры ликвидации банков в Украине, а также – к уменьшению потерь вкладчиков и кредиторов.