Про це передає "Бізнес-Цензор", інформує 24 Канал.

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Що варто знати про законопроєкт

Ключова ідея законопроєкту – забезпечити дієві механізми для того, щоб активи і зобов'язання проблемного банку перед вкладниками та кредиторами можна було передати іншим банкам, які продовжують працювати на ринку. Планується, що при виведенні банків із ринку Фонд стане мобільнішим: зможе використовувати в одному банку один або декілька таких способів, передбачених законодавством (як-от передача активів і зобов'язань на користь приймаючого банку; створення та продаж інвестору перехідного банку; продаж неплатоспроможного банку інвестору), у будь-якому поєднанні та послідовності. Головний принцип, яким слід при цьому керуватися, – дотримання вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників.

Також усунуть низку технічних і правових бар'єрів, що полегшить процес залучення інвесторів для врегулювання неплатоспроможних банків. Зокрема, вони отримають більше часу для ознайомлення з документацією такого банку-банкрута; буде запроваджено механізм захисту активів, які передаються інвестору, що зменшить ризики знецінення майна; також на етапі до продажу банку вдосконалиться процедура зменшення збитків банку за рахунок пов'язаних із ним.

Пакет змін, закладених у законопроєкті, розв'язує низку нагальних питань захисту саме інтересів вкладників та кредиторів банків, оскільки дозволить зберігати на ринку якомога більше банківських активів і надавати доступ до їхнього придбання новим інвесторам, які готові працювати з такими активами,

– переконаний виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Руслан Гриценко.

Законопроєкт №13007-д, який зареєстрував голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та інші народні депутати, вже схвалив профільний комітет. Найближчим часом парламент розгляне законопроєкт у першому читанні. Якщо його ухвалять, це стане суттєвим кроком до підвищення прозорості та ефективності процедури ліквідації банків в Україні, а також – до зменшення втрат вкладників і кредиторів.