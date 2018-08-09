"Неплохая попытка": пропагандист Филлипс язвительно отреагировал на обращение Украины

Кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса, которого задержали после провокации в посольстве Грузии в Лондоне, отпустили под залог.

7 августа полиция Лондона задержала псевдожурналиста Грэма Филлипса после провокации на территории посольства Грузии в Великобритании во время выставки, посвященной 10-й годовщине с начала российско-грузинской войны.

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После задержания посольство Украины в Великобритании обнародовало обращение с призывом провести расследование в отношении Филлипса не только из-за провокации на территории посольства Грузии, но и за террористическую деятельность на востоке Украины.

Кремлевский пропагандист после запрета въезда в Украину неоднократно бывал на территории оккупированных районов Донбасса и открыто показывал свою поддержку пророссийским боевикам.

Вечером 8 августа Филлипс сообщил, что после задержания в Лондоне полиция отпустила его под залог.

Чтобы сейчас закрыть эту тему. Меня выпустили под залог, а обвинения против меня – незаконное проникновение на территорию посольства. Они конфисковали мои камеры и материалы. Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании,

– написал он в своем Twitter.

To wrap this for me. I'm out on bail, and the charges against me are 'trespass on embassy territory'. So, trespass is apparently possible into an open public exhibition in the UK then, it turns out. Who knew?



And I can't go near those dirty liars at the @GeoEmbLondon either pic.twitter.com/oRkhsudo7Y — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 8 серпня 2018 р.

Обращение украинского посольства к британским властям с требованием расследовать его террористическую деятельность на Донбассе пропагандист назвал "хорошей попыткой".