"Неплохая попытка": пропагандист Филлипс язвительно отреагировал на обращение Украины
Кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса, которого задержали после провокации в посольстве Грузии в Лондоне, отпустили под залог.
7 августа полиция Лондона задержала псевдожурналиста Грэма Филлипса после провокации на территории посольства Грузии в Великобритании во время выставки, посвященной 10-й годовщине с начала российско-грузинской войны.
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После задержания посольство Украины в Великобритании обнародовало обращение с призывом провести расследование в отношении Филлипса не только из-за провокации на территории посольства Грузии, но и за террористическую деятельность на востоке Украины.
Кремлевский пропагандист после запрета въезда в Украину неоднократно бывал на территории оккупированных районов Донбасса и открыто показывал свою поддержку пророссийским боевикам.
Вечером 8 августа Филлипс сообщил, что после задержания в Лондоне полиция отпустила его под залог.
Чтобы сейчас закрыть эту тему. Меня выпустили под залог, а обвинения против меня – незаконное проникновение на территорию посольства. Они конфисковали мои камеры и материалы. Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании,
– написал он в своем Twitter.
Обращение украинского посольства к британским властям с требованием расследовать его террористическую деятельность на Донбассе пропагандист назвал "хорошей попыткой".