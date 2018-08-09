"Непогана спроба": пропагандист Філліпс в'їдливо відреагував на звернення України
Кремлівського пропагандиста Грема Філліпса, якого затримали після провокації у посольстві Грузії у Лондоні, відпустили під заставу.
7 серпня поліція Лондона затримала псевдожурналіста Грема Філліпса після провокації на території посольства Грузії у Великобританії під час виставки, присвяченій 10-й річниці з початку російсько-грузинської війни.
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Після затримання посольство України у Великобританії оприлюднило звернення із закликом провести розслідування щодо Філліпса не лише через провокацію на території посольства Грузії, але й за терористичну діяльність на сході України.
Кремлівський пропагандист після заборони в’їзду в Україну неодноразово бував на території окупованих районів Донбасу і відкрито показував свою підтримку проросійським бойовикам.
Ввечері 8 серпня Філліпс повідомив, що після затримання у Лондоні поліція відпустила його під заставу.
Щоб наразі закрити цю тему. Мене випустили під заставу, а звинувачення проти мене – незаконне проникнення на територію посольства. Вони конфіскували мої камери і матеріали. Також мені заборонили наближатися до цих брудних брехунів з посольства Грузії у Великій Британії,
– написав він у своєму Twitter.
Звернення українського посольства до британської влади з вимогою розслідувати його терористичну діяльність на Донбасі пропагандист назвав "непоганою спробою".