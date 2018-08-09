"Непогана спроба": пропагандист Філліпс в'їдливо відреагував на звернення України

Кремлівського пропагандиста Грема Філліпса, якого затримали після провокації у посольстві Грузії у Лондоні, відпустили під заставу.

7 серпня поліція Лондона затримала псевдожурналіста Грема Філліпса після провокації на території посольства Грузії у Великобританії під час виставки, присвяченій 10-й річниці з початку російсько-грузинської війни.

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Після затримання посольство України у Великобританії оприлюднило звернення із закликом провести розслідування щодо Філліпса не лише через провокацію на території посольства Грузії, але й за терористичну діяльність на сході України.

Кремлівський пропагандист після заборони в’їзду в Україну неодноразово бував на території окупованих районів Донбасу і відкрито показував свою підтримку проросійським бойовикам.

Ввечері 8 серпня Філліпс повідомив, що після затримання у Лондоні поліція відпустила його під заставу.

Щоб наразі закрити цю тему. Мене випустили під заставу, а звинувачення проти мене – незаконне проникнення на територію посольства. Вони конфіскували мої камери і матеріали. Також мені заборонили наближатися до цих брудних брехунів з посольства Грузії у Великій Британії,

– написав він у своєму Twitter.

To wrap this for me. I'm out on bail, and the charges against me are 'trespass on embassy territory'. So, trespass is apparently possible into an open public exhibition in the UK then, it turns out. Who knew?



And I can't go near those dirty liars at the @GeoEmbLondon either pic.twitter.com/oRkhsudo7Y — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 8 серпня 2018 р.

Звернення українського посольства до британської влади з вимогою розслідувати його терористичну діяльність на Донбасі пропагандист назвав "непоганою спробою".