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"Непогана спроба": пропагандист Філліпс в'їдливо відреагував на звернення України

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Пропагандист Грем Філліпс
Пропагандист Грем Філліпс / Фото із відкритих джерел

Кремлівського пропагандиста Грема Філліпса, якого затримали після провокації у посольстві Грузії у Лондоні, відпустили під заставу.

7 серпня поліція Лондона затримала псевдожурналіста Грема Філліпса після провокації на території посольства Грузії у Великобританії під час виставки, присвяченій 10-й річниці з початку російсько-грузинської війни.

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Після затримання посольство України у Великобританії оприлюднило звернення із закликом провести розслідування щодо Філліпса не лише через провокацію на території посольства Грузії, але й за терористичну діяльність на сході України.

Кремлівський пропагандист після заборони в’їзду в Україну неодноразово бував на території окупованих районів Донбасу і відкрито показував свою підтримку проросійським бойовикам.

Ввечері 8 серпня Філліпс повідомив, що після затримання у Лондоні поліція відпустила його під заставу.

Щоб наразі закрити цю тему. Мене випустили під заставу, а звинувачення проти мене – незаконне проникнення на територію посольства. Вони конфіскували мої камери і матеріали. Також мені заборонили наближатися до цих брудних брехунів з посольства Грузії у Великій Британії,
– написав він у своєму Twitter.

Звернення українського посольства до британської влади з вимогою розслідувати його терористичну діяльність на Донбасі пропагандист назвав "непоганою спробою".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Розслідування Російська пропаганда Великобританія Лондон
Джерело: 24 Канал
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