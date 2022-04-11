Непобедимый народ: более 8 тысяч украинцев записались в добровольцы-спасатели

Только в течение 6 дней после запуска регистрации в добровольческий батальон ГСЧС, более 8 тысяч граждан вызвались помогать спасателям.

Более половины добровольцев – из Киева и Киевской области. Более того, украинцы уже начали обрывать телефоны со звонками типа: "я зарегистрировался, когда уже вызовут работать?".

К теме Гранаты фиксируют в мебели и посуде: в Украине надо разминировать 300 тысяч квадратных километров

Люди хотят помогать разбирать завалы, спасать людей, оказывать помощь пострадавшим, разгружать гуманитарные грузы.

Из-за минирований невозможно привлечь к работам всех сразу

В ГСЧС сказали, что неравнодушие украинцев – поражает и вдохновляет. Вместе с тем они попросили учесть, что органы местной власти и самоуправления не могут привлекать к работам всех одновременно.

Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками России, а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов,

– пояснили в ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что Украина ценит жизнь каждого гражданина. Поэтому саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для работы добровольцев.

Важно – почему в Киев еще нельзя возвращаться: смотрите видео