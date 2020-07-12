Неподалеку от популярного курорта Кирилловка, расположенного в Запорожской области, туристы заметили двойной смерч. Причиной уникального природного явления стал сильный ветер.

Смерчі поблизу Кирилівки: головне

Дві вихрові воронки вдалося зафільмувати туристці, яка їхала на популярний курорт. Відео подвійного смерчу оприлюднили на ютуб-каналі "РИА Мелитополь".

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На відео видно, як у полі одночасно утворюється унікальне стихійне явище – подвійний смерч. Одна воронка є суттєво більшою за іншу, попри це вони не з'єднуються в один вихор, а продовжують рухатися паралельно.

Про небезпеку смерчу у всіх регіонах України синоптики попереджали ще 6 липня. Наразі погодні умови сприяють формуванню вихрових воронок.

Подвійний смерч поблизу Кирилівки: дивіться відео

Стихійні лиха накрили Україну: що про це відомо

Цьогоріч Україна потерпає одразу від декількох стихійних лих: повені, піщані бурі, потужні смерчі та гради. До того ж, смерчі в Україні помітили не лише у південних областях та на узбережжі морів, але й у Прикарпатті та Тернопільській області.

Варто відзначити, що у 2020 році у Кирилівці туристів спіткали й інші неприємності – морські блохи та медузи, що атакували пляжі на всьому узбережжі курорту.

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Як поводитися під час смерчу