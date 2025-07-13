Наконец-то дождались, – Андрющенко прокомментировал интересные взрывы вблизи Мариуполя

Неподалеку оккупированного Мариуполя произошел прилет беспилотников по железнодорожному узлу вблизи реки Кальчик. Речь идет о станции, которая расположена в одноименном селе, рядом с селом Афины Мариупольского района Донецкой области.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что этот железнодорожный узел – один из крупнейших для стоянки, там размещалось большое количество тепловозов, цистерн, грузовиков.

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Куда пришлись удары?

Удар был по железнодорожному узлу. Полностью выгорела еще и подстанция, поэтому до сих пор значительная часть Мариупольского района находится без электроснабжения, как и существенное количество российский военных баз, они сейчас включили генераторы.

Также в результате атаки сожжено несколько железнодорожных цистерн, которые размещались на станции "Кальчик" и, по предварительной информации, два тепловоза,

– сообщил Андрющенко.

Удар пришелся ночью с пятницы на субботу, под атакой оказался не только железнодорожный узел, но и место базирования российских оккупантов. По словам руководителя Центра изучения оккупации, это была первая за последний год атака по месту сосредоточения личного состава противника, который размещался чуть западнее Кальчика.

После удара туда ездило три экипажа "скорой", которые потом привезли в госпиталь 12 раненых. По словам Андрющенко, вроде бы есть погибшие, но об их количестве пока неизвестно.

Наконец-то дождались, люди проснулись и обрадовались, что о них помнят, а не наши люди вспомнили, что война везде, она может ощущаться и в Мариуполе,

– озвучил руководитель Центра изучения оккупации.

Как подытожил Андрющенко, это была абсолютно точная операция, которая стала для россиян неожиданностью. Он выразил надежду, что это только начало.