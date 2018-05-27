Неподалеку от Киева горит склад со вторсырьем

В Киевской области в городе Вишневом произошел пожар. По предварительной информации спасателей там горит склад со вторсырьем.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской области.

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Сейчас туда прибывают пожарные подразделения. Предварительно, горит склад со вторсырьем,

– сказали в пресс-службе ГСЧС.

В издании отмечают, что склад занимает площадь 8х10 метров. Однако информация о площади пожара уточняется.



В соцсети вели трансляцию с места происшествия. По словам Людмилы Мартыненко, пожар произошел на улице Черновола – улице Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей.