18:07
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Выпуск новостей за 13:00: День Святой Троицы. Киев приходит в себя после футбольного праздника
Вєсті.UA
13:51, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Неподалеку от Киева горит склад со вторсырьем

47 Читати новину українською
Неподалеку от Киева горит склад со вторсырьем
Неподалеку от Киева горит склад со вторсырьем / фото опубликовала Дарья Касьянова

В Киевской области в городе Вишневом произошел пожар. По предварительной информации спасателей там горит склад со вторсырьем.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Читайте также: Горы мусора и бутылки в фонтане: обратная сторона Лиги чемпионов в Киеве

Сейчас туда прибывают пожарные подразделения. Предварительно, горит склад со вторсырьем,
– сказали в пресс-службе ГСЧС.

В издании отмечают, что склад занимает площадь 8х10 метров. Однако информация о площади пожара уточняется.

В соцсети вели трансляцию с места происшествия. По словам Людмилы Мартыненко, пожар произошел на улице Черновола – улице Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей.

 

Теги: Новости Киева Пожар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
сегодня, 18:00 Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
Дмитро Гнап 25
Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
сегодня, 17:00 Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
Єгор Соболєв 91
Как политики манипулируют людьми: 6 способов
сегодня, 16:01 Как политики манипулируют людьми: 6 способов
Блог Соцмережі 565
сегодня, 15:02 "Соло. Зоряні війни. Історія": Disney розкриває персонажів, вбиваючи масштаб
Юлія Ліпенцева 495
Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
сегодня, 14:04 Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
Тетяна Мартинюк 159
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук