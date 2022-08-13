Из-за мощной непогоды в Луцке затопило больницы и дома

Непогода, бушевавшая в Волынской области 12 августа, наделала немало бед. Большое количество осадков повлекло за собой значительные подтопления, а из-за попадания молний даже вспыхнули пожары.

В ГСЧС отметили, что спасатели совершили 12 выездов для откачки дождевой воды из подтопленных территорий и зданий. Также за прошедшие сутки удалось ликвидировать 5 пожаров.

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Подтопление зафиксировали:

в подвальном помещении на улице Леси Украинки, где расположена пиццерия;

на территории роддома, перинатального центра и в помещении Укртелекома на проспекте Моисея;

в подвале типографии на проспекте Воли в областном центре, в жилых постройках на улице Подгаецкой;

в электроподстанции на территории городской больницы, а также в частных зданиях и придомовых территориях по улицам Верещагина, Дорошенко и на проспекте Победы.

Утром 12 августа почти одновременно в Луцке из-за попадания разряда молнии загорелись хозяйственные постройки на улицах Задворецкой и Шевченко. В конце дня из-за попадания молнии загорелось деревянное хозяйственное здание в селе Великий Порск на Ковельщине.

Кроме того, в районе Ковеля из-за грозы случился еще один пожар – горела деревянная летняя кухня в селе Грабово Шацкой территориальной громады.

Какая погода на Волыни 13 августа

По сообщению Укргидрометцентра, 13 августа на Волыни и дальше будут идти дожди с грозами, местами град. В ГСЧС призывали граждан быть осторожными и учитывать прогноз погоды.

Поэтому украинцы постоянно сообщают об ухудшении погоды. Накануне Укргидрометцентр предупреждал, что будет дождь по всей территории Украины. Вообще, в украинских городах сегодня будет довольно прохладно, в некоторых из них будут и грозы с градом.

Так, по информации ГСЧС, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, будут грозы, а в отдельных районах – град.

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