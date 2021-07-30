Погода и дальше свирепствует: без света более 350 населенных пунктов Украины
30 июля 2021 , 09:45Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Украине по состоянию на 7:00 утра 30 июля жители 353 населенных пунктов находятся без электроэнергии. Свет выключили из-за сложных погодных условий.
К срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП привели сильный ветер и дождь. Без света остались 13 областей.
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Больше всего не повезло жителям Киевщины – там обесточены 102 населенные пункты.
Где нет света
- В 102 населенных пунктах Киевской области,
- 71 – Черновицкой,
- 39 – Черниговской,
- 28 – Хмельницкой,
- 21 – Днепропетровской,
- 20 – Донецкой,
- 20 – Житомирской,
- 13 – Кировоградской,
- 12 – Запорожской,
- 10 – Сумской,
- 9 – Черкасской,
- 6 – Луганской,
- 2 – Херсонской.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
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