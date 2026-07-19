Тернополь и Хмельницкий уходят под воду: сильные ливни затопили города – видео

19 июля в Тернополе и Хмельницком прошел сильный ливень. В результате непогоды в городах произошли подтопления, местами вода проникла в дома и магазины.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Каковы последствия непогоды в Тернополе?

Сильный ливень в Тернополе начался после 19:00. На улице Черновицкой в результате непогоды образовалась река из грязи и воды.

Затопило улицу Черновицкую в Тернополе / Видео "20 минут"

Также были затоплены улицы Квитки Цисик, Протасевича, Гайова, Збаражское кольцо и прилегающие дороги. Кроме того, подтоплены были дороги возле авторынка и Центрального рынка в Тернополе.

Автомобили плывут по воде возле авторынка в Тернополе / Видео "20 минут"

А на улице Микулинецкой автомобили оказались почти полностью затоплены.

В Тернополе на улице Микулинецкой затопило машины / Видео "20 минут"

На трассе Тернополь – Креминец упали деревья. Возле "Универсама" на улице Злуки из-за непогоды стояли троллейбусы.

На трассе Тернополь – Креминец упали деревья / Видео "20 минут"

Последствия сильного ливня в Тернополе / Фото "20 Хвилин"

Мэр Тернополя Сергей Надал написал в своем телеграм-канале, что спасатели и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.

"Проводится откачка воды с подтопленных участков на улицах Гайова Боковая, Микулинецкая, Стадниковая, Коновальца и Оболонь", – отметил мэр.

Он также обратился к жителям Тернополя с просьбой не выходить и не выезжать из дома без крайней необходимости.

Если вы заметили поврежденные линии электропередач, не приближайтесь к ним! Немедленно сообщите об этом спасателям. Берегите себя и будьте осторожны!

– подчеркнул Надал.

Что происходило в Хмельницком?

Непогода обрушилась и на Хмельницкий. Там также оказались затопленными улицы в разных районах.

Сильный ливень прошел по Хмельницкому / Видео "Хмельницкий LIVE"

Затопило также и помещение, где расположен "Эпицентр". Там из-за сильного дождя вода текла по полу.

Затопило "Эпицентр" в Хмельницком / Видео "Хмельницкий LIVE"

А на проспекте Мира из-за ливня вода проникла в девятиэтажное здание, вплоть до 4-го этажа.

Вода проникла в многоэтажное здание / Видео "Хмельницкий LIVE"

Последствия непогоды в Хмельницком 19 июля / Видео "Хмельницкий LIVE"