Тернополь и Хмельницкий уходят под воду: сильные ливни затопили города – видео
19 июля в Тернополе и Хмельницком прошел сильный ливень. В результате непогоды в городах произошли подтопления, местами вода проникла в дома и магазины.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Каковы последствия непогоды в Тернополе?
Сильный ливень в Тернополе начался после 19:00. На улице Черновицкой в результате непогоды образовалась река из грязи и воды.
Затопило улицу Черновицкую в Тернополе / Видео "20 минут"
Также были затоплены улицы Квитки Цисик, Протасевича, Гайова, Збаражское кольцо и прилегающие дороги. Кроме того, подтоплены были дороги возле авторынка и Центрального рынка в Тернополе.
Автомобили плывут по воде возле авторынка в Тернополе / Видео "20 минут"
А на улице Микулинецкой автомобили оказались почти полностью затоплены.
В Тернополе на улице Микулинецкой затопило машины / Видео "20 минут"
На трассе Тернополь – Креминец упали деревья. Возле "Универсама" на улице Злуки из-за непогоды стояли троллейбусы.
На трассе Тернополь – Креминец упали деревья / Видео "20 минут"
Последствия сильного ливня в Тернополе / Фото "20 Хвилин"
Мэр Тернополя Сергей Надал написал в своем телеграм-канале, что спасатели и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
"Проводится откачка воды с подтопленных участков на улицах Гайова Боковая, Микулинецкая, Стадниковая, Коновальца и Оболонь", – отметил мэр.
Он также обратился к жителям Тернополя с просьбой не выходить и не выезжать из дома без крайней необходимости.
Если вы заметили поврежденные линии электропередач, не приближайтесь к ним! Немедленно сообщите об этом спасателям. Берегите себя и будьте осторожны!
– подчеркнул Надал.
Что происходило в Хмельницком?
Непогода обрушилась и на Хмельницкий. Там также оказались затопленными улицы в разных районах.
Сильный ливень прошел по Хмельницкому / Видео "Хмельницкий LIVE"
Затопило также и помещение, где расположен "Эпицентр". Там из-за сильного дождя вода текла по полу.
Затопило "Эпицентр" в Хмельницком / Видео "Хмельницкий LIVE"
А на проспекте Мира из-за ливня вода проникла в девятиэтажное здание, вплоть до 4-го этажа.
Вода проникла в многоэтажное здание / Видео "Хмельницкий LIVE"
Последствия непогоды в Хмельницком 19 июля / Видео "Хмельницкий LIVE"