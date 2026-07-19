Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Які наслідки негоди в Тернополі?

Сильна злива у Тернополі почалася після 19:00. На вулиці Чернівецькій внаслідок негоди утворилася річка з бруду та води.

Затопило вулицю Чернівецьку у Тернополі / Відео "20 Хвилин"

Також затоплені були вулиця Квітки Цісик, Протасевича, Гайова, Збаразьке кільце та прилеглі дороги. Окрім того, підтоплені були шляхи біля авторинку та Центрального ринку у Тернополі.

Автівки пливуть по воді біля авторинку у Тернополі / Відео "20 Хвилин"

А на вулиці Микулинецькій майже повністю затопило машини.

У Тернополі на Микулинецькій затопило машини / Відео "20 Хвилин"

На трасі Тернопіль – Кремінець попадали дерева. Біля Універсаму на Злуки через негоду стояли тролейбуси.

Попадали дерева на трасі Тернопіль – Кремінець / Відео "20 Хвилин"

Наслідки сильної зливи у Тернополі / Фото "20 Хвилин"

Міський голова Тернополя Сергій Надал написав у своєму телеграм-каналі, що рятувальники та комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.

"Проводиться відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня", – зазначив мер.

Він також звернувся до жителів Тернополя із проханням не виходити та не виїжджати з дому без нагальної потреби.

Якщо ви помітили пошкоджені лінії електропередач, не наближайтеся до них! Негайно повідомте про це рятувальників. Бережіть себе та будьте обережними!

– підкреслив Надал.

Що відбувалося у Хмельницькому?

Також негода пройшлася й Хмельницьким. Там також опинилися затопленими вулиці в різних районах.

Сильна злива пройшлася Хмельницьким / Відео "Хмельницький LIVE"

Підтопило також і приміщення, де розміщений "Епіцентр". Там через сильний дощ вода текла по підлозі.

Підтопило "Епіцентр" у Хмельницькому / Відео "Хмельницький LIVE"

А на проспекті Миру через зливу вода затекла у дев'ятиповерхівку, аж до 4 поверху.

Вода затекла у багатоповерхівку / Відео "Хмельницький LIVE"

Наслідки негоди у Хмельницькому 19 липня / Відео "Хмельницький LIVE"