Вода сметает все на своем пути: в Ялте объявили чрезвычайную ситуацию из-за ливней

Оккупированную Ялту в ночь на 18 июня накрыл мощный ливень. В результате непогоды затопило примерно 300 домов, началась эвакуация людей. Кроме того, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В оккупированном Крыму уже несколько дней царит сильная непогода, которая приводит к массовым затоплениям городов.

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В Ялте – чрезвычайная ситуация

За 6 часов в Ялте выпала месячная норма осадков – 42 миллиметров (на Ай-Петри – 84 миллиметров), реки вышли из берегов, центр Ялты затоплен. В то же время дожди не прекратились, их прогнозируют до второй половины 18 июня.

В связи с непогодой в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Затопило по меньшей мере 300 домов. Людей, пострадавших из-за ливней, эвакуируют. Кроме того, развернули пункты обогрева.

Непогода парализовала и транспорт – потоки воды буквально сносят машины и людей. Въезд в Ялту закрыли, троллейбусы временно не курсируют.

Местных жителей оккупационные власти просят отказаться от походов в горы и леса, а также от морских прогулок.

С непогодой будут бороться военные

Для борьбы с последствиями дождей привлекли военных. В Ялту отправят тяжелую технику и автомобили повышенной проходимости, военные помогают вывозить детей из затопленных школ.

Из-за мутной воды в городе отключили водоснабжение, людей попросили запастись водой. Также примерно 2,7 тысячи домов остаются без света.

Наслідки негоди в Ялті: дивіться відео

В оккупированном Крыму уже несколько дней бушует непогода. Сильный ливень затопил не только Ялту, но и Керчь и Евпаторию. Люди вынуждены переплывать улицы. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.