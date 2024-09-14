Непогода накроет Киев и область: будет свирепствовать шквальный ветер

Жителей Киевской области предупреждают об опасности. Ожидается шквальный ветер. Он будет свирепствовать и в течение воскресенья.

Так, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Непогода в Киеве и области

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и Киеву.

В ближайший час с удержанием до конца суток 14 сентября и в течение суток 15 сентября порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. I уровень опасности, желтый,

– сообщили синоптики.

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На Киевщине будет непогода / Инфографика Укргидрометцентра

Кстати, 15 августа в Киевской области будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются.

Температура ночью +14 – +19 градусов, днем +23 – +28 градусов. В Киеве +17 – +19 и +26 – +28 соответственно.