Метели, гололедица и сильный ветер: во Львовской области 10 апреля ожидается непогода

Во Львовской области и городе Львове в четверг, 10 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют сильный ветер, гололед и даже метель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии и Львовский городской совет.

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Какой будет непогода во Львове и области 10 апреля

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 10 апреля ночью местами, днем по всей территории области ожидаются порывы северо-западного ветра, со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Также в регионе прогнозируют метели (выпадение снега при скорости ветра более 12 метров в секунду). Утром и днем на юге области выпадет значительный снег (7 – 19 миллиметров за менее чем 12 часов). На дорогах ожидается гололедица.

В самом Львове 10 апреля утром и днем синоптики прогнозируют порывы северо-западного ветра, также со скоростью 15 – 20 метров в секунду, метели, на дорогах – гололедицу.

Во Львовском городском совете отметили, что мэрия Львова призывает водителей и пешеходов быть осмотрительными во время движения 10 апреля. В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, там просят сообщать на "Горячую линию" города по номеру 15-80.

К слову, во Львовском региональном центре по гидрометеорологии также предупредили, что по территории области и по городу Львову 10 апреля ночью и утром ожидается сильный заморозок, с температурой 0 – +5 градусов. В регионе объявили II уровень опасности, оранжевый.