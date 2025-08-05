Львовскую область снова накроет непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Когда будет непогода во Львове?

Синоптики прогнозируют непогоду вечером 5 августа и в течение суток 6 августа. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Во Львове и области пройдут грозы. Днем местами ожидают шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Также град диаметром до 19 миллиметров.

Непогода на Львовщине / Инфографика регионального центра по гидрометцентру

Заметим, что в среду непогода ожидается не только на Львовщине. Так, Укргидрометцентр предупредил о грозах ночью в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой области. Днем и в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. В отдельных районах град и шквалы.

Обратите внимание! Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта и работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.