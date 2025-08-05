Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Коли буде негода у Львові?

Синоптики прогнозують негоду ввечері 5 серпня й упродовж доби 6 серпня. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У Львові й області пройдуть грози. Вдень подекуди очікують шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Також град діаметром до 19 міліметрів.

Негода на Львівщині / Інфографіка регіонального центру з гідрометцентру

Зауважимо, що в середу негода очікується не лише на Львівщині. Так, Укргідрометцентр попередив про грози вночі у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій області. Удень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. В окремих районах град і шквали.

Зверніть увагу! Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту й роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.