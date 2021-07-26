Чрезмерное количество осадков за сутки вызвало массовые подтопления в разных уголках мира. В Европе от воды больше всего страдает столица Великобритании. По прогнозам синоптиков, дожди в стране будут продолжаться и в дальнейшем.

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Лондон затопило

Британскую столицу накрыл мощный ливень. За несколько часов выпало 10 сантиметров осадков. Из-за подтопления в местные службы Министерство по чрезвычайным ситуациям обратились владельцы 300 домохозяйств. Большая вода превратила в реки ряд улиц Лондона, в том числе подтопленные станции метро.

Вследствие чего, власти мегаполиса были вынуждены закрыть движение в одном из тоннелей. Жители городов пытаются оправиться от последствий непогоды, пока ливни прекратились.

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Из-за тайфуна Ин-Фа в Шанхае отменили все авиарейсы

Затопило также и Китай. Там на восточном побережье страны бушует тайфун Ин-Фа. Из-за непогоды отменили все рейсы в международном аэропорту Шанхая. А в одном из крупнейших портов мира, Нинбо, застряли сотни судов с грузом. Местные власти объявили самый высокий – красный уровень опасности. Из пораженных районов эвакуировали 1,5 миллиона человек.

Все хорошо. У нас есть еда и одежда, чтобы переодеться. Мы можем здесь переночевать,

– рассказали пострадавшие от непогоды.

По прогнозам метеорологов в ближайшие часы тайфун Ин-Фа направится на север Китая.

Оползни в Индии привели к гибели 149 человек

В соседней Индии сильные дожди привели к человеческим жертвам. Власти сообщили о 149 погибших. Часть из них стали жертвами оползней, которые произошли из-за подтопления. Еще сотня считается пропавшими без вести. Власти направили в регион дополнительные подразделения спасателей и солдат для оказания помощи населению.

"У нас ничего не осталось. У нас нет еды, одежды, даже нижнего белья, чтобы переодеться. Нет чистой воды. Мы не ели 3 дня, поэтому уже голодны", – сообщили жители Индии.



Из-за сильных дождей в Индии произошли оползни / Фото AFP

По предварительной информации, в штате Махараштра из-за подтопления:

эвакуировали более 130 тысяч человек,

разрушили более 2 тысяч домов.

Италия страдает от массовых пожаров

С другой стороны планеты, на острове Сардиния, борются с лесными пожарами. Они вспыхнули на выходных из-за высокой температуры и низкой влаги воздуха. Из-за сухого ветра огонь быстро распространился на территории острова. По предварительным данным, уже выгорело более 10 гектаров леса.



Остров Сардиния охватили масштабные лесные пожары / Фото из твиттера Roberto Sabа

Пламя досталось жилым домам в районе Ористано. Из пораженных регионов эвакуировали почти тысячу человек. На тушение пожара направили 7,5 тысяч пожарных, 13 вертолетов и 7 пожарных самолетов.

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В Испании тушат сразу несколько крупных лесных пожаров

Лесные пожары пытаются потушить также в Испании. Сразу несколько возгораний там зарегистрировали на выходных. Самый большой – в Каталонии. Пламя уже поглотило более тысячи гектаров леса. С пораженных территорий эвакуировали сотню человек. Власти говорят, что пока огонь не угрожает курортным городам.

Мы были на пляже и увидели дым. Огонь приближался слева и справа. Было уже 13:00, а дым продолжал распространяться,

– рассказали местные жители.

Лесные пожары в Испании достались Национальному природному заповеднику. Местных фермеров предупредили об опасности потери зерна и овощей и посоветовали немедленно начать работы по сбору урожая. Огонь смог достичь и национального природного заповедника Кап де Креус.

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Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание. По словам синоптиков, сухой ветер и жара в стране будут держаться еще несколько дней.