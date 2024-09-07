Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о Запорожье и Запорожской области.
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Регион накроет непогода
Днем 8 сентября синоптики прогнозируют порывы восточного ветра 15 – 20 метров в секунду. Говорится о I уровне опасности, желтый.
Синоптики прогнозируют, что погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев, заносу автомобилей, увеличению вероятности ДТП.
Ранее об опасности оповещали жителей Львова и Львовской области. До конца суток 7 сентября местами синоптики прогнозировали на Львовщине порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.
В воскресенье, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.
Небо над Украиной будет покрыто облаками. На крайнем юге страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.