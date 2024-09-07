Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Мовиться про Запоріжжя та Запорізьку область.

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Регіон накриє негода

Вдень 8 вересня синоптики прогнозують пориви східного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Мовиться про I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують, що погодні умови можуть призвести до пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, заносу автомобілів, збільшення ймовірності ДТП.

Раніше про небезпеку сповіщали жителів Львова та Львівської області. До кінця доби 7 вересня місцями синоптики прогнозували на Львівщині пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду.

У неділю, 8 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

Небо над Україною буде вкрито хмарами. На крайньому півдні країни місцями можливі короткочасні дощі та грози.