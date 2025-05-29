Подтопило дома и дороги: непогода вызвала разрушительные последствия на Буковине

Неблагоприятные погодные условия не обошли и Черновицкую область. Больше всего досталось Сторожинецкой громаде.

Там подтопило жилой дом, школу и ряд дорог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Молодого буковинца".

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Какие последствия непогоды на Буковине

Председатель Сторожинецкой территориальной общины Игорь Матейчук рассказал изданию, что больше всего пострадали населенные пункты Комаровцы, Зруб Комаровцы, Новые Бросковцы, Ясени, Костинцы, Банилов-Подгорный, Давыдовцы и Старая Жадова.

Он добавил, что в селе Комаровцы произошло затопление и подмывание дороги местного и областного значения. В частности, смыто берег до асфальта областного значения.

Также подтопило ряд улиц, разрушен берег, что может привести к обвалу дороги. Мы зафиксировали, что подтоплено 50 приусадебных земельных участков, подтоплены жилые дома и хозяйственные постройки,

– рассказал Матейчук.

Он отметил, что в результате ливня также затоплена территория Комаровской гимназии. В результате этого повреждена мебель в школьной столовой, заилены электросети, хозяйственные постройки заведения и колодец. Кроме этого, повреждено дорожное покрытие по семи улицам в селе Новые Бросковцы.

Тогда как в селе Костинцы есть осложнения движения транспорта, там повреждено покрытие и размыто дорогу областного значения. В то же время в селе Бобовцы зафиксировали незначительное подтопление дворов.

Заметим, что в Черновицком областном центре по гидрометеорологии сообщили о небольших подъемах уровней воды на реках суббасейну Прута. Сейчас они медленно продолжают подниматься на участке реки Сирет вблизи государственной границы из-за дождевого стока.

В то же время там говорят, что за последние часы рост уровня воды на реке Сирет в городе Сторожинец существенно замедлился. Однако в низко расположенных местах отмечается выход воды на пойму.

К слову, 29 мая непогода наблюдается и в Киеве. Там произошла гроза с дождем и градом, что привело к подтоплениям и ухудшению видимости на дорогах. Укргидрометцентр предупредил о сохранении опасных погодных условий до конца суток в Киеве и области, объявлен І уровень опасности.