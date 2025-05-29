Там підтопило житловий будинок, школу та низку доріг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Молодого буковинця".

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Які наслідки негоди на Буковині

Голова Сторожинецької територіальної громади Ігор Матейчук розповів виданню, що найбільше постраждали населенні пункти Комарівці, Зруб Комарівці, Нові Бросківці, Ясени, Костинці, Банилів-Підгірний, Давидівці та Стара Жадова.

Він додав, що в селі Комарівці відбулося затоплення та підмивання дороги місцевого й обласного значення. Зокрема, змито берег до асфальту обласного значення.

Також підтопило низку вулиць, зруйновано берег, що може спричинити обвал дороги. Ми зафіксували, що підтоплено 50 присадибних земельних ділянок, підтоплені житлові будинки та господарські будівлі,

– розповів Матейчук.

Він зазначив, що внаслідок зливи також затоплено територію Комарівської гімназії. Внаслідок цього пошкоджено меблі в шкільній їдальні, замулені електромережі, господарські будівлі закладу та криниця. Окрім цього, пошкоджене дорожнє покриття по семи вулицях у селі Нові Бросківці.

Тоді як у селі Костинці є ускладнення руху транспорту, там пошкоджено покриття та розмито дорогу обласного значення. Водночас у селі Бобівці зафіксували незначне підтоплення дворів.

Зауважимо, що у Чернівецькому обласному центрі з гідрометеорології повідомили про невеликі підйоми рівнів води на річках суббасейну Пруту. Наразі вони повільно продовжують підійматися на ділянці річки Сірет поблизу державного кордону через дощовий стік.

Водночас там кажуть, що за останні години ріст рівня води на річці Сірет у місті Сторожинець суттєво уповільнився. Проте у низько розташованих місцях відмічається вихід води на заплаву.

До слова, 29 травня негода спостерігається і в Києві. Там сталася гроза з дощем і градом, що призвело до підтоплень і погіршення видимості на дорогах. Укргідрометцентр попередив про збереження небезпечних погодних умов до кінця доби в Києві та області, оголошено І рівень небезпечності.