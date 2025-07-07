На Буковине обесточены 2 подстанции в результате грозы и урагана

В Черновицкой области 7 июля более 32 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В результате грозы и урагана частично обесточен ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО Черновцыоблэнерго и главы Черновицкой ОГА Руслана Запарнюка.

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В областной государственной администрации сообщили об обесточивании 2 подстанций 110 киловольт из-за повреждения нескольких высоковольтных опор.

По оперативной информации Черновцыоблэнерго, без электроснабжения остались 32 114 потребителей, в частности, 29 786 Черновицкого РЭС и 2 328 Кицманского РЭС.

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Частично обесточены населенные пункты:

Чагор,

Молодия,

Валя Кузьмин,

город Черновцы.

Известно, что часть потребителей в городе Черновцы уже запитано.

В свою очередь, восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, а полное восстановление электроснабжения состоится ориентировочно до 21:00 часов.

В Черновцыоблэнерго отметили, что по состоянию на сейчас остаются обесточенными две подстанции высокого напряжения, которые обеспечивают электроснабжение микрорайонов Роша, Садгора, Майдан, а также части Сторожинецкой общины.

Аварийные бригады продолжают интенсивную работу по локализации повреждений и постепенного восстановления электроснабжения.