Сейчас энергетики пытаются восстановить электроснабжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда на Ивано-Франковщине восстановят поставки электроэнергии

По данным Укрэнерго, ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи. Заживление абонентов прогнозируется в течение нескольких часов.

Отметим, что сейчас украинская система продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетно-дронных атак россиян в 2024 году. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

В Укрэнерго заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование.

Там также добавляют, что 2 января потребление электроэнергии в 07:00 утра было на 4,9% ниже, чем в то же время во вторник, 31 декабря. Это объясняют высокой температурой воздуха и солнечной погодой в большинстве регионов Украины.