Более 60 населенных пунктов обесточены, некоторые из них полностью: последствия непогоды на Львовщине

На Львовщине из-за непогоды фиксируются проблемы с электроэнергией. В частности, из-за неблагоприятных погодных условий во Львовской области обесточены 63 населенных пункта.

Из них полностью – 24, частично – 39. Собственно, об этом сообщил начальник местной ОВА Максим Козицкий.

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Последствия непогоды на Львовщине

Больше всего отключений в Самборском, Стрыйском и Червоноградском районах,

– сообщил глава Львовской ОГА.

Он рассказал, что, чтобы ликвидировать последствия непогоды, привлечено 31 бригаду Львовоблэнерго. Также работает 133 энергетика и 46 единиц спецтехники.

В Львовоблэнерго также отметили, что энергетики продолжают ликвидировать последствия ночной непогоды.

"Вчера вечером и сегодня ночью грозы с порывами ветра вызвали отключения в электросетях во Львовской области. Энергетики уже восстановили электропитание части потребителей, аварийные работы продолжаются", – добавили там.

К тому же, во Львовоблэнерго предоставили детали по обесточенным населенным пунктам. Там указали, что по состоянию на 07:30 из-за непогоды обесточены 9 линий электропередачи напряжением 6 – 10 киловатт полностью и 15 частично, 24 населенный пункт полностью и 39 частично в разных районах Львовской области:

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Жидачевская, Перемышлянская часть);

Западном РЭС (Городокская, Жовковская, Мостиская часть);

Северном РЭС (Червоноградско-Сокальская, Радеховская часть);

Южном РЭС (Дрогобычская, Стрыйская часть);

Карпатском РЭС (Самборская часть);

Восточном РЭС (Золочевская часть);

ЛГЭМ (Жолковская часть).

Кроме этого, во Львовской ОВА отметили, что если вы увидели оборванные электросети, сразу сообщите об этом в Львовоблэнерго. Там указали соответствующие контакты: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно) или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Не приближайтесь ближе, чем на 8 метров, ведь это грозит смертельным ударом током.

уходите из опасной зоны "гусиным шагом" – сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

Также там добавили, что в случае, если из-за непогоды упали деревья или ветки, есть травмированные, звоните в экстренные службы: 101, 103, 112.