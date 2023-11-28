Даже спасатели спасали спасателей: Ким рассказал о непогоде на Николаевщине

Ненастье свирепствовало также на Николаевщине. На дорогах часами были заблокированы люди из-за снежных заметов. Даже спасателям приходилось спасать своих коллег.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что из снежных заметов достали более 140 машин, передает 24 Канал.

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Спасли около 400 человек

Глава ОВА отметил, что эпицентр непогоды был позавчера, 26 ноября. По состоянию на вечер понедельника, ситуация несколько улучшилась.

Он отметил, что из сугробов достали более 140 машин. Если говорить о спасенных людях, то речь идет о 374, среди которых около 40 – дети. Многие пользовались или были доставлены к пунктам несокрушимости, которые из-за непогоды пригодились.

В принципе с непогодой справились. Сейчас температура тоже снизилась и будет гололедица. Но проезд уже везде обеспечен, скажем так. Ожидаем следующую волну, но мы не можем это спрогнозировать,

– отметил Ким.

Он добавил, что еще не открыли все проезды по области. Работают основные и международные, кроме М-13, ведь там были сугробы до 4 метров. По состоянию на 22:19 27 ноября там был участок 5 километров, который до сих пор расчищали. По словам главы ОВА, садилась даже самая лучшая и очень тяжелая техника, которую "в принципе очень тяжело посадить".

Работы еще продолжаются. Там есть определенные нюансы технические, с точки зрения покрытия, потому что там плиты. Но в принципе, большинство основных дорог сейчас открыто. Есть ограничения для большегрузного транспорта, но с этим мы тоже работаем. Но все равно я прошу не уезжать, не планировать, дорога очень тяжелая. Аварий очень много. Съездов в кюветы и так далее. Дорога еще тяжелая, но проезд почти везде есть,

– призвал глава ОВА.

Виталий Ким заметил, что, к счастью, обошлось без жертв. Но бывало, что люди часами стояли на дороге. В частности, и сами спасатели.

Если честно говоря, то это спасатели, которые пробивали дорогу, и они тоже сели. И потом мы спасали спасателей. Но в принципе они были полностью оборудованы, и имели при себе все необходимое для того, чтобы быть "мобильным пунктом несокрушимости",

– добавил Ким.

Он констатировал, что в Николаевской области спасатели очень хорошо оснащены. И что в регионе работает одна из самых лучших команд. Мы же призываем не игнорировать просьбу главы ОВА. Постарайтесь не подвергать себя опасности и не выезжать лишний раз без надобности.