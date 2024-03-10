ОАЭ затопило из-за сильного шторма: в Дубае дома ушли под воду

Днем 9 марта над Дубаем небо затянуло черными облаками. Местные СМИ сообщали о сильном шторме и затоплении улиц.

Накануне сообщали о сильном дожде и грозе в нескольких частях страны. Местные жители проснулись от ливней, темного неба и сильного ветра, передает 24 Канал.

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В субботу, 9 марта, в Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали суровые погодные условия. На месте работают спасатели.

Из-за ливня приостановлено авиасообщение и морское сообщение. В некоторых районах перестал ходить общественный транспорт.

Школы и государственные учреждения работают в дистанционном режиме. Некоторые дома и предприятия затопило. Прекратили работать рынки и парки.

Сообщается, что во время грозы молния попала в самую высокую башню в мире Бурдж-Калифа. О последствиях попадания молнии не сообщается.

Власти предупредили жителей об опасности передвижения по затопленному городу и посоветовали покидать дома только в случае крайней необходимости.

В Объединенных Арабских Эмиратах бушует шторм: смотрите видео

Отмечается, что для ликвидации последствий подтопления привлекли 700 единиц техники, в частности 250 автоцистерн, 300 водяных насосов и более 180 автомобилей экстренной помощи.

Дубаи накрыли охватили сильные дожди: смотрите видео

В то же время сообщается, что сильные дожди продлятся еще как минимум сутки.

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По состоянию на 23:15 по всей стране объявили оранжевый уровень опасности.

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