Так, во время урагана молния ударила в самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа, передает 24 Канал. Очевидцы это запечатлели, а соответствующее фото и видео разлетелись по сети.
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Молния ударила в небоскреб
Утром 9 марта в Объединенных Арабских Эмиратах начались сильные дожди. Они охватили и город Дубай, где расположен крупнейший в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Во время непогоды в него попала молния, которую запечатлели очевидцы.
"Быстрый, но уникальный кадр", – подписал местный фотограф невероятный снимок в Instagram.
Кроме фото, в сети распространяется само видео попадания молнии в небоскреб. О последствиях пока не сообщается.
Напомним, прошлом году произошел скандал, когда в июне 2023-го в ОАЭ решили поздравить страну-агрессора Россию с ее днем, подсветив небоскреб триколором.
В том же году, но уже 24 августа здание засияло сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины. На официальной странице было опубликовано два обращения к украинскому народу – на арабском и английском языках, которые отличались по содержанию.
Что происходит в ОАЭ: основное
- 7 марта местных жителей предупреждали о начале непогоды. К вечеру следующего дня уже начались дожди, пик которых пришелся на субботу, 9 марта.
- Из-за непогоды улицы превратились в настоящие реки. Некоторые дома в городе Дубай ушли под воду. На месте работали спасатели. Жителей призвали оставаться дома и заботиться о безопасности.
- Некоторые рейсы в Дубай были перенаправлены. По меньшей мере 13 таких отправили в ближайшие безопасные аэропорты. Ожидается, что другие рейсы могут прибыть с опозданием.