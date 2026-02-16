Непогода в Украине: в Сумской громаде ввели режим чрезвычайной ситуации

В Сумской громаде 16 февраля службы ликвидируют последствия сильных осадков и таяния снега. В связи с непогодой там объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Смотрите также Украину накрыла мощная непогода: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления

Как Сумщина борется с непогодой?

Кривошеенко объяснил, что из-за резкого похолодания после периода интенсивных осадков и таяния снега ситуация в громаде усложнилась.

На заседании КТЭБ Сумской громады 16 февраля ситуацию официально определили как чрезвычайную природного характера. Все городские службы работают в усиленном режиме, заверил Кривошеенко.

Вопрос преодоления последствий подтоплений жилых массивов и объектов критической инфраструктуры сейчас является приоритетным,

– отметили в Сумской МВА.

В частности, к ликвидации последствий привлекли ГСЧС, КП "Сумыжилкомсервис", "Горводоканал", "Горсвет", а также спасательно-водолазную службу. Специалисты откачивают воду из домохозяйств, очищают дождеприемные колодцы и водоотводные каналы.

Дополнительно службы посыпают опасные участки дорог противогололедными средствами и предотвращают гололед в проблемных местах.

Какова ситуация в других городах?