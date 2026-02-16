Непогода в Украине: в Сумской громаде ввели режим чрезвычайной ситуации
- В Сумской громаде объявлена чрезвычайная ситуация природного характера после сильных осадков и таяния снега.
- Для ликвидации последствий привлечены ГСЧС, коммунальные предприятия и городскую спасательно-водолазную службу, которые работают в усиленном режиме.
В Сумской громаде 16 февраля службы ликвидируют последствия сильных осадков и таяния снега. В связи с непогодой там объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
Смотрите также Украину накрыла мощная непогода: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления
Как Сумщина борется с непогодой?
Кривошеенко объяснил, что из-за резкого похолодания после периода интенсивных осадков и таяния снега ситуация в громаде усложнилась.
На заседании КТЭБ Сумской громады 16 февраля ситуацию официально определили как чрезвычайную природного характера. Все городские службы работают в усиленном режиме, заверил Кривошеенко.
Вопрос преодоления последствий подтоплений жилых массивов и объектов критической инфраструктуры сейчас является приоритетным,
– отметили в Сумской МВА.
В частности, к ликвидации последствий привлекли ГСЧС, КП "Сумыжилкомсервис", "Горводоканал", "Горсвет", а также спасательно-водолазную службу. Специалисты откачивают воду из домохозяйств, очищают дождеприемные колодцы и водоотводные каналы.
Дополнительно службы посыпают опасные участки дорог противогололедными средствами и предотвращают гололед в проблемных местах.
Какова ситуация в других городах?
С последствиями непогоды борются в более чем 10 областях Украины. Например, в Киеве после снегопада образовались пробки на основных дорогах. Ночью город убирали 289 единиц спецтехники. В КГГА киевлян предупредили о желтом уровне опасности и на 17 февраля.
Также в Днепропетровской области бушевал сильный ветер. В частности, в Кривом Роге из-за порывов упало ограждение моста и повреждена трамвайная линия.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что с 16 по 22 февраля в разных уголках Украины может быть гололедица, метели, сильный ветер и умеренные осадки.