Непогода не отступает: обесточены населенные пункты в 9 областях – где именно
В ночь на 15 июня в Украине снова бушевала непогода. Из-за сильных дождей и порывов ветра без электричества остались 178 населенных пунктов в 9 областях.
Через негоду у містах та селах України спрацювали системи захисту ліній електропередач, повідомляє пресслужба ДСНС.
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В ніч з 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях,
– йдеться у повідомленні.
Які області частково залишилися без електрики
- Сумська – 93 населених пунктів;
- Київська – 28;
- Чернігівська – 21;
- Луганська – 19;
- Донецька – 5;
- Тернопільська – 5;
- Чернівецька – 3;
- Кіровоградська – 2;
- Запорізька – 2.
Бригади обленерго працюють, аби відновити електропостачання.
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Негода в Україні: що відомо
- Протягом кількох днів негода не відпускає країну.
- 11 червня в Тернопільській та Рівненській областях випав величезний град.
- На Закарпатті потужна злива затопила вулиці та зруйнувала кілька мостів.
- Моторошна гроза накрила й Львів – автомобілі буквально плавали вулицями міста.
- Ввечері 12 червня від поганих погодних умов постраждав Дніпро. Там повалило дерева, затопило вулиці.
- У Запоріжжі випав рекордний за розміром град.
- 13 червня на окупованій бойовиками частині Донеччини дув потужний вітер. У Макіївці місцеві жителі розповіли, що спостерігали смерч.
- На Буковині та Прикарпатті після сильних дощів піднялися ріки. Затопило десятки сіл, розмило автошляхи.
- Є й жертви негоди та багато постраждалих.