Смерч в оккупированной Макеевке: шквальный ветер сносил крыши домов – видео
На оккупированной пророссийскими боевиками части Донецкой области 13 июня бушует ураган. В частности, ураган сорвал крыши зданий в Макеевке.
В Макеевке местные жители рассказали, что наблюдали смерч. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, информирует 24 канал.
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Что известно о непогоде на оккупированной Донетчине
- Ряд домов в Макеевке остались без крыш из-за ураганного ветра.
- В то же время в оккупированном Донецке и прилегающих населенных пунктах до сих пор бушует мощная гроза с градом.
- Там люди также наблюдали смерч. А ветер пообрывал линии электропередач.
Смотрите видео смерча в Макеевке:
Что известно о непогоде в Украине?
В Украине в течение 13 – 14 июня продолжит бушевать непогода. Так, на большей территории нашей страны метеорологи прогнозируют грозы и град. На Юге, Севере и Востоке также прогнозируют грозовую погоду. Однако непогода обойдет Киевщину, Полтавщину и Луганщину. В этих регионах погодные условия не несут угрозы.
Украинская синоптик Наталья Диденко предупредила, что в течение этих дней в Украине внезапно могут возникать смерчи.