В Макеевке местные жители рассказали, что наблюдали смерч. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, информирует 24 канал.

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Смотрите видео смерча в Макеевке:

Что известно о непогоде в Украине?

В Украине в течение 13 – 14 июня продолжит бушевать непогода. Так, на большей территории нашей страны метеорологи прогнозируют грозы и град. На Юге, Севере и Востоке также прогнозируют грозовую погоду. Однако непогода обойдет Киевщину, Полтавщину и Луганщину. В этих регионах погодные условия не несут угрозы.

Украинская синоптик Наталья Диденко предупредила, что в течение этих дней в Украине внезапно могут возникать смерчи.