Смерч в окупованій Макіївці: шквальний вітер зносив дахи будинків – відео
На окупованій проросійськими бойовиками частині Донецької області 13 червня вирує ураган. Зокрема, буревій позривав дахи будівель в Макіївці.
У Макіївці місцеві жителі розповіли, що спостерігали смерч. Про це повідомляють сепаритистські ЗМІ, інформує 24 канал.
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Що відомо про негоду на окупованій Донеччині
- Низка будинків в Макіївці залишилися без дахів через ураганний вітер.
- Водночас в окупованому Донецьку та прилеглих населених пунктах досі вирує потужна гроза з градом.
- Там люди також спостерігали смерч. А вітер пообривав лінії електропередач.
Дивіться відео смерчу в Макіївці:
Що відомо про негоду в Україні?
В Україні протягом 13 – 14 червня продовжить вирувати негода. Так, на більшій території нашої країни метеорологи прогнозують грози та град. На Півдні, Півночі та Сході також прогнозують грозову погоду. Однак негода омине Київщину, Полтавщину та Луганщину. У цих регіонах погодні умови не несуть загрози.
Українська синоптикиня Наталка Діденко попередила, що протягом цих днів в Україні раптово можуть виникати смерчі.