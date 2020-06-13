У Макіївці місцеві жителі розповіли, що спостерігали смерч. Про це повідомляють сепаритистські ЗМІ, інформує 24 канал.

Актуально Шквальний вітер та грози з дощами: де в Україні чекати сильну негоду

Дивіться відео смерчу в Макіївці:

Що відомо про негоду в Україні?

В Україні протягом 13 – 14 червня продовжить вирувати негода. Так, на більшій території нашої країни метеорологи прогнозують грози та град. На Півдні, Півночі та Сході також прогнозують грозову погоду. Однак негода омине Київщину, Полтавщину та Луганщину. У цих регіонах погодні умови не несуть загрози.



Українська синоптикиня Наталка Діденко попередила, що протягом цих днів в Україні раптово можуть виникати смерчі.