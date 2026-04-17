Похолодание накроет Украину: в каких областях ждать ночных заморозков

В Украине в ближайшие дни ожидается резкое похолодание с ночными заморозками. Температура может опускаться до 0...3 градусов мороза как на поверхности почвы, так и местами в воздухе.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об опасности для раннецветущих плодовых деревьев и объявили повышенный уровень опасности.

Где и когда ожидаются заморозки?

По прогнозам синоптиков, в ночь на 19 апреля заморозки на поверхности почвы (0...3 градусов мороза) накроют северные области Украины, в том числе и Киевскую область. Аналогичная ситуация ожидается и в ночь следующего дня, однако география похолодания расширится.

20 апреля заморозки на почве прогнозируют в северных, восточных и большинстве центральных областей (за исключением Винницкой). Кроме этого, в ряде регионов возможно еще более серьезное похолодание – температура до 0...3 градусов мороза в воздухе.

Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В этих регионах объявлен второй (оранжевый) уровень опасности. Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут нанести вред садам, которые уже находятся в фазе цветения.

Как уберечься от заморозков?

Специалисты советуют заранее подготовиться к похолоданию, чтобы минимизировать потери урожая. Одним из самых эффективных способов является укрытие растений агроволокном или пленкой, что помогает сохранить тепло у поверхности почвы.

Также рекомендуется поливать растения вечером перед заморозками: влажная земля лучше удерживает тепло. Для деревьев и кустов можно применять дымление – создание дымовой завесы, которая снижает риск переохлаждения.

Уязвимые культуры стоит дополнительно защитить мульчированием, а рассаду можно перенести в более безопасные условия, если это возможно. Эксперты отмечают: даже кратковременные заморозки могут повредить цветы и завязь, поэтому реагировать нужно оперативно.

