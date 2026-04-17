Синоптики Укргідрометцентру попереджають про небезпеку для ранньоквітучих плодових дерев і оголосили підвищений рівень небезпеки.

Дивіться також Ставка на горох не спрацювала: аграрії півдня втратили озимі посіви через погоду

Де і коли очікуються заморозки?

За прогнозами синоптиків, у ніч на 19 квітня заморозки на поверхні ґрунту (0…3 градусів морозу) накриють північні області України, зокрема й Київщину. Аналогічна ситуація очікується і в ніч наступного дня, однак географія похолодання розшириться.

20 квітня заморозки на ґрунті прогнозують у північних, східних та більшості центральних областей (за винятком Вінницької). Окрім цього, у низці регіонів можливе ще серйозніше похолодання – температура до 0…3 градусів морозу у повітрі.

Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську та Полтавську області. У цих регіонах оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки. Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть завдати шкоди садам, які вже перебувають у фазі цвітіння.

Як вберегтися від заморозків?

Фахівці радять заздалегідь підготуватися до похолодання, щоб мінімізувати втрати врожаю. Одним із найефективніших способів є укриття рослин агроволокном або плівкою, що допомагає зберегти тепло біля поверхні ґрунту.

Також рекомендується поливати рослини ввечері перед заморозками: волога земля краще утримує тепло. Для дерев і кущів можна застосовувати димлення – створення димової завіси, яка знижує ризик переохолодження.

Уразливі культури варто додатково захистити мульчуванням, а розсаду можна перенести у більш безпечні умови, якщо це можливо. Експерти наголошують: навіть короткочасні заморозки можуть пошкодити квіти та зав’язь, тому реагувати потрібно оперативно.

Коли в Україні очікувати потепління?