Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об опасности для раннецветущих плодовых деревьев и объявили повышенный уровень опасности.
Где и когда ожидаются заморозки?
По прогнозам синоптиков, в ночь на 19 апреля заморозки на поверхности почвы (0...3 градусов мороза) накроют северные области Украины, в том числе и Киевскую область. Аналогичная ситуация ожидается и в ночь следующего дня, однако география похолодания расширится.
20 апреля заморозки на почве прогнозируют в северных, восточных и большинстве центральных областей (за исключением Винницкой). Кроме этого, в ряде регионов возможно еще более серьезное похолодание – температура до 0...3 градусов мороза в воздухе.
Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В этих регионах объявлен второй (оранжевый) уровень опасности. Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут нанести вред садам, которые уже находятся в фазе цветения.
Как уберечься от заморозков?
Специалисты советуют заранее подготовиться к похолоданию, чтобы минимизировать потери урожая. Одним из самых эффективных способов является укрытие растений агроволокном или пленкой, что помогает сохранить тепло у поверхности почвы.
Также рекомендуется поливать растения вечером перед заморозками: влажная земля лучше удерживает тепло. Для деревьев и кустов можно применять дымление – создание дымовой завесы, которая снижает риск переохлаждения.
Уязвимые культуры стоит дополнительно защитить мульчированием, а рассаду можно перенести в более безопасные условия, если это возможно. Эксперты отмечают: даже кратковременные заморозки могут повредить цветы и завязь, поэтому реагировать нужно оперативно.
Когда в Украине ожидать потепления?
В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, однако оно коснется не всех регионов одинаково. По прогнозам синоптиков, уже с 17 апреля температура начнет повышаться, особенно в юго-восточной части страны и на Закарпатье. Именно там дневные показатели будут достигать +14...+19 градусов, что станет самым теплым периодом в ближайшие дни.
В то же время в большинстве областей сохранится более прохладная погода с температурой 10...16 градусов тепла днем. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах 1...8 градусов тепла. Несмотря на потепление, погода будет оставаться неустойчивой – с 17 по 18 апреля в большинстве регионов прогнозируют небольшие дожди.
Уже 19 апреля существенных осадков не ожидается, хотя на юго-востоке и в Крыму возможны умеренные дожди. Синоптики отмечают, что в целом тенденция к повышению температуры будет сохраняться, однако резких скачков тепла в ближайшее время не предвидится.